Prima pagină » Actualitate » Avdertisment ANPC pentru dezvoltatorii imobiliari. Începând 2026 se va trece de la consiliere la sancțiuni

Avdertisment ANPC pentru dezvoltatorii imobiliari. Începând 2026 se va trece de la consiliere la sancțiuni

08 dec. 2025, 11:42, Actualitate
Avdertisment ANPC pentru dezvoltatorii imobiliari. Începând 2026 se va trece de la consiliere la sancțiuni

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizează dezvoltatorii imobiliari că, începând de anul viitor, va trece de la consiliere la aplicarea de sancțiuni, după trei ani în care comisarii au preferat să îndrume operatorii economici. Mesajul vine în contextul noii legislații privind avansurile cerute la achiziția de locuințe, cunoscută drept „Legea Nordis”, care impune obligații suplimentare dezvoltatorilor pentru a putea continua vânzările.

Reprezentanții industriei susțin că prețurile locuințelor vor continua să crească dacă actul normativ nu va fi modificat, notează profit.ro.

Avertismentul ANPC a fost transmis în cadrul unui eveniment organizat de Urbanis, în baza unui acord încheiat cu instituția de supraveghere a pieței. În fața celor mai mari dezvoltatori din București, conducerea ANPC a insistat asupra trecerii la o abordare fermă în 2025, în condițiile în care controalele din ultimii ani au vizat aproape 500 de companii din sector. Problemele cel mai des întâlnite au fost legate de nerespectarea suprafețelor minime utile.

Proiectul „Legii Nordis” a fost depus pentru prima dată în Parlament în octombrie 2024 și a primit acum promulgarea președintelui Nicușor Dan, la mai bine de un an de la inițiere. Actul legislativ limitează avansul solicitat cumpărătorilor și introduce obligativitatea intabulării contractelor de vânzare-cumpărare.

Începe verificarea respectării Legii Nordis

„De la 1 ianuarie sau după promulgarea legii vor începe controalele, care nu înseamnă în primul rând sancțiuni, ci o verificare. Nu orice control trebuie să se închidă cu o sancțiune”, a declarat Ionel Obretin, președintele ANPC. El a subliniat însă că instituția nu va mai miza pe consiliere, ci va aplica amenzi acolo unde dezvoltatorii nu se conformează noilor reguli.

În ultimii trei ani, ANPC a emis doar avertismente și sancțiuni reduse, însă reprezentanții instituției afirmă că a treia abatere nu va mai fi tratată cu toleranță.

Violeta Topa, șef serviciu în cadrul ANPC, a avertizat că dezvoltatorii trebuie să renunțe la clauzele abuzive, să informeze corect clienții cu privire la garanțiile de bună execuție și să afișeze clar prețurile finale, inclusiv TVA. Printre neregulile frecvente se numără și publicitatea înșelătoare, precum timpul până la metrou exprimat arbitrar sau utilizarea unor randări în care mobilierul este redimensionat pentru a crea impresia unor spații mai mari.

În total, comisarii ANPC au aplicat în ultimii ani amenzi de aproape un milion de lei și au retras de la vânzare peste 3.000 de unități locative care nu respectau suprafețele minime obligatorii.

Garsonierele trebuie să aibă minimum 37 mp, apartamentele cu două camere 52 mp, iar cele cu trei camere 66 mp, a reamintit Paul Anghel, director general al ANPC.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO MAI a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, la votul de duminică
12:40
MAI a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, la votul de duminică
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”
12:22
Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”
METEO „Iarna secolului”, scenariul care îngrozește omenirea. Ce spun meteorologii despre cum va fi vremea de Crăciun și în ianuarie 2026
12:09
„Iarna secolului”, scenariul care îngrozește omenirea. Ce spun meteorologii despre cum va fi vremea de Crăciun și în ianuarie 2026
FLASH NEWS După alegerile de la Capitală, Piedone îşi recunoaşte înfrângerea, alături de Daniel Băluţă: „Le-am pierdut împreună cu el. Respect învingătorului!”
11:59
După alegerile de la Capitală, Piedone îşi recunoaşte înfrângerea, alături de Daniel Băluţă: „Le-am pierdut împreună cu el. Respect învingătorului!”
ACTUALITATE Accesul auto către terminalele Aeroportului Henri Coandă a fost modificat temporar. Care este noua rută
11:54
Accesul auto către terminalele Aeroportului Henri Coandă a fost modificat temporar. Care este noua rută
FLASH NEWS S-a râs mult, în online, de candidatul USR. Cătălin Drulă n-a reuşit să intre în istorie ca primar al Capitalei, dar a reuşit ca personaj de meme-uri
11:32
S-a râs mult, în online, de candidatul USR. Cătălin Drulă n-a reuşit să intre în istorie ca primar al Capitalei, dar a reuşit ca personaj de meme-uri
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: 'Mi-a scăpat acest lucru'
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce înseamnă dacă îți plac sensurile giratorii?
ENERGIE Undă de șoc la companiile de stat. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile constatate de Curtea de Conturi
12:35
Undă de șoc la companiile de stat. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile constatate de Curtea de Conturi
SPORT Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”
12:18
Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030
12:10
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030
EXTERNE Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu
12:06
Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu
EXTERNE Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea
11:47
Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea
DECIZIE Ministrul Dragoş Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziţiile la suprapreț de microbuze electrice pentru elevi
11:40
Ministrul Dragoş Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziţiile la suprapreț de microbuze electrice pentru elevi

Cele mai noi