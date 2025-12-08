Prima pagină » Actualitate » Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești. Cel puțin șapte persoane au fost rănite

Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești. Cel puțin șapte persoane au fost rănite

08 dec. 2025, 10:46, Actualitate
Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești. Cel puțin șapte persoane au fost rănite
Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești / foto ilustrativ, sursa: Profimedia

Cel puțin șapte oameni au fost răniți după ce drone rusești au lovit un bloc de apartamente din Okhtirka, în regiunea Sumî. Anunțul a fost făcut luni de guvernatorul Oleh Hrihorov.

Regiunea Sumî este pe graniță cu Federația Rusă.

Clădire distrusă de ruși

Zona este atacată aproape zilnic cu artilerie și drone de când Moscova a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022. Războiul se apropie acum de al patrulea an.

Hrihorov a scris pe Telegram că răniții au fost duși la spital. Doi au fost internați. Ceilalți au primit îngrijiri și au fost externați.

Clădirea cu mai multe etaje a suferit distrugeri majore. Unele persoane au reușit să ajungă în subsol după avertismentele aeriene. Echipele de intervenție i-au salvat pe alții de la etajele superioare.

Reuters nu a putut verifica independent informațiile, iar Moscova nu a comentat încă atacul.

Ambele părți neagă că vizează civili, dar mii de oameni au murit în conflict, majoritatea ucraineni.

De asemenea, autoritățile ucrainene au anunțat că o rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg, din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce a dus la suspendarea traficului rutier, aceasta fiind o rută importantă de aprovizionare a trupelor ucrainene.

„Din fericire, nu au existat victime, deși traficul pe baraj era foarte intens. Experții examinează amploarea pagubelor”, a declarat primarul localității Peceneghi, Oleksandr Gusarov, pentru postul public de televiziune Suspilne.

Ruta peste barajul Peceneghi, care duce la sectoarele din prima linie a frontului din Vovceansk, Veliki Burluk și Kupiansk, unde forțele ucrainene sunt supuse unei presiuni severe, a fost închisă, a declarat Gusarov. Potrivit experților, drumul care trece peste baraj este o cale de aprovizionare crucială pentru apărarea orașului Vovceansk, asediat de forțele ruse de un an și jumătate și a cărui capturare a fost anunțată de Moscova pe 1 decembrie.

