PACEA din Ucraina, în impas. Zelenski se se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump

Mihai Tănase
08 dec. 2025, 10:07, Știri externe
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea luni o întâlnire crucială la Londra cu principalii lideri europeni, în contextul noilor atacuri lansate de Donald Trump la adresa sa și al reacției favorabile venite de la Kremlin față de noua strategie de securitate a Statelor Unite. La acest moment, negocierile de pace sunt blocate, iar Europa privește cu îngrijorare apropierea diplomatică dintre Washington și Moscova.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni luni, la Londra, cu lideri importanți ai Europei, într-un demers de solidaritate politică, după ce președintele american Donald Trump l-a atacat din nou, acuzându-l că nu acceptă „pacea rusească” în Ucraina. În același timp, Kremlinul a salutat public noua strategie de securitate națională a SUA, pe care o consideră favorabilă Moscovei.

Trump l-a criticat pe Zelenski duminică, după ce negocierile din weekend dintre delegațiile americană și ucraineană, desfășurate la Miami, s-au încheiat fără progrese concrete. Punctele sensibile rămân garanțiile de securitate, problemele teritoriale și temerile Kievului că planul SUA ar avantaja Rusia, scrie CNN.

„Am discutat cu președintele Putin și am discutat cu liderii ucraineni, inclusiv… președintele Zelenski, și trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea, care a fost făcută acum câteva ore”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că Rusia și-ar dori întreaga Ucraină și că el crede că Moscova este „de acord” cu planul de pace, însă „nu sunt sigur că Zelenski este de acord cu acesta”.

Kremlinul laudă noua strategie prorusă a lui Trump

Declarațiile lui Trump au venit în momentul în care Kremlinul a lăudat deschis noua strategie de securitate națională a SUA, care marchează o schimbare majoră de poziționare față de Europa. Documentul oficial renunță la caracterizarea Rusiei drept amenințare directă și afirmă că statele europene văd Moscova ca „o amenințare existențială”, în timp ce Washingtonul este prezentat drept principal mediator pentru stabilitatea strategică în Europa.

Duminică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a salutat strategia și l-a lăudat pe Donald Trump, pe care l-a numit „un liber puternic”.

„Ajustările pe care le vedem sunt, în multe privințe, în concordanță cu viziunea noastră. Poate că putem spera că aceasta va fi o garanție modestă că va fi posibil să continuăm să colaborăm în mod constructiv pentru a găsi o soluție pașnică pentru Ucraina, cel puțin”, a spus Dimitri Peskov.

Pentru liderii europeni, schimbarea de ton a SUA este extrem de îngrijorătoare, mai ales în contextul în care Washingtonul conduce negocierile de pace tocmai într-un moment în care relația sa cu Europa se tensionează.

Planul de pace din Ucraina, discutat la Londra

Aceste teme vor fi discutate luni, la Londra, unde Zelenski se va întâlni cu Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz.

„Liderii europeni vor evalua împreună situația și negocierile în curs în cadrul medierii americane”, a declarat Macron.

Negocierile de la Miami au ajuns într-un impas sâmbătă, fără rezultate clare. Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishyna, a confirmat că „rămân probleme dificile”.

„Principalele provocări în această etapă se referă la chestiuni teritoriale și garanții, și căutăm în mod activ formate optime pentru a le aborda”, a spus Stefanishyna.

„Mai multe detalii vor fi furnizate odată ce toate informațiile vor fi compilate”.

Discuțiile au avut loc între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, Jared Kushner, și oficialii ucraineni Rustem Umerov și Andriy Hnatov. Kievul insistă că pacea nu poate exista fără garanții ferme și fără cedări teritoriale suplimentare.

Între timp, Vladimir Putin a declarat că intenționează să cucerească Donbasul „prin orice mijloace”.

„Rusia se închide într-o abordare escaladată și nu caută pacea. Trebuie să continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a o obliga să accepte pacea. Căci miza în Ucraina este și securitatea Europei în ansamblu.”, a declarat Macron.

