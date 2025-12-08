Bunurile de Nivel 1 sunt cele mai importante articole de care Rusia are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, esențiale pentru purtarea războiului în Ucraina. Acestea sunt caracterizate în plus de lipsa producției interne a Rusiei și de numărul limitat de producători la nivel global, ceea ce obligă Rusia să le importe.

Studiul realizat de Institute For Science And International Security (Institutul pentru Știință și Securitate Internațională) a identificat sute de companii rusești care importă articole de Nivel 1, care nu sunt fabricate în Rusia, de la companii chineze care conțin un amestec de produse occidentale ilegale și produse fabricate în China.

Doar 33 dintre companiile rusești care importă bunuri de Nivel 1 au fost sancționate de SUA

Conform Listei Comune de Prioritate Ridicată (CHPL) a Biroului pentru Industrie și Securitate (BIS), articolele de Nivel 1 sunt definite ca articole care prezintă cea mai mare îngrijorare datorită rolului lor critic în producția de sisteme avansate de arme ghidate de precizie rusești.

Cu toate acestea, doar 33 dintre aceste companii rusești care importă bunuri de Nivel 1 au fost sancționate de Statele Unite.

Dintre cei 187 de producători chinezi identificați ca furnizori de bunuri de Nivel 1, doar 13 au fost sancționați pentru activitățile lor, ceea ce evidențiază o lipsă clară de sancțiuni asupra companiilor chineze.

Firmele chineze furnizează Rusiei propriile bunuri de Nivel 1 produse pe plan intern și oferă Rusiei un substitut pentru bunurile occidentale, se arată în acest studiu.

Rolul Chinei în furnizarea de sprijin material direct pentru războiul Rusiei din Ucraina

Rusia își propune să-și înlocuiască nevoia de articole occidentale de Nivel 1, precum și de alte bunuri cheie, cu bunuri chinezești.

Acest studiu de caz identifică mai mulți dintre acești producători chinezi și ajută la dezvăluirea și evidențierea rolului Chinei în furnizarea de sprijin material direct războiului Rusiei din Ucraina.

D eși acest studiu nu este cuprinzător și se limitează la o perioadă scurtă de timp, acesta arată totuși o serie de companii chineze care furnizează bunuri de Nivel 1 Rusiei, încălcând sancțiunile.

Companiile chineze joacă un rol major în aprovizionarea, fabricarea și furnizarea de articole de Nivel 1 către Rusia.

Evidențierea rolului de aprovizionare al Chinei este esențială pentru a o trage la răspundere pentru sprijinul material și economic continuu acordat Rusiei și războiului său din Ucraina.

Datele comerciale arată că firmele chineze nu numai că se aprovizionează și furnizează articole occidentale restricționate de Nivel 1, acționând ca societăți comerciale, distribuitori și brokeri, dar producătorii chinezi sunt, de asemenea, implicați în furnizarea de bunuri produse pe plan intern Rusiei.

Acesta este un proces important care permite Rusiei să continue să obțină articolele critice de care are nevoie pentru a produce arme fără a se confrunta cu restricțiile actuale impuse de sancțiunile occidentale.

De asemenea, politica Rusiei este de a căuta și de a se aproviziona cu bunuri critice din China și Iran, iar China pare să coopereze la implementarea acestei politici.

„Aproximativ 52 de milioane de dolari în plus în articole de Nivel 1 au avut o țară de origine nedeclarată”

Valoarea de 40 de milioane de dolari reprezintă doar acele mărfuri cu o țară de origine menționată ca fiind China, care reprezintă în total aproximativ jumătate din valoarea totală a mărfurilor de Nivel 1 trimise către Rusia din toate țările de origine.

De exemplu, se mai arată în studiul publicat de Institute For Science And International Security, aproximativ 52 de milioane de dolari în plus în articole de Nivel 1 au avut o țară de origine nedeclarată.

Cele patru coduri HS din Nivelul 1 sunt următoarele:

Cod HS 8542.31, circuite integrate electronice: Procesoare și controlere, combinate sau nu cu memorii, convertoare, circuite logice, amplificatoare, circuite de ceas și temporizare sau alte circuite.

Cod HS 8542.32, circuite integrate electronice: memorii.

Cod HS 8542.33, circuite integrate electronice: amplificatoare.

Cod HS 8542.39, circuite integrate electronice, nespecificate altfel (Acest cod include de obicei rețele de porți programabile pe teren (FPGA), un element critic în unitățile antibruiaj ale dronelor și rachetelor).

Deși China poate fabrica și furniza multe bunuri de Nivel 1, aceste produse pot fi de o calitate și o sofisticare tehnică inferioară produselor proiectate în Occident. Indiferent de situație, datele evidențiază încercările Rusiei de a trece la produse chinezești.

China a devenit forța vitală a complexului industrial militar al Rusiei

Acest studiu de caz, deși acoperă o perioadă de aproape doi ani, întărește motivul pentru care Statele Unite și aliații și partenerii lor ar trebui să continue să emită pachete de sancțiuni și să vizeze companiile implicate în lanțul de aprovizionare cu mărfuri de Nivel 1.

Sancțiunile rămân un instrument valoros pe care statele îl pot folosi pentru a restricționa fluxul de mărfuri către anumite persoane și companii și pentru a exercita presiune asupra economiei de război a Rusiei și a țărilor care o susțin.

Însă acest studiu de caz întărește apelurile pentru a se pune un accent mai mare pe rolul Chinei în aprovizionare.

Rolul persistent și tot mai mare al Chinei în aprovizionarea și furnizarea de mărfuri critice de Nivel 1 este evident, se mai arată în acest studiu.

China a devenit forța vitală a complexului industrial militar al Rusiei și un motiv major pentru care este capabilă să achiziționeze cantități atât de masive de mărfuri de Nivel 1 și alte mărfuri cheie.

„Cei peste 162 de importatori ruși și furnizorii acestora identificați în acest studiu de caz care au primit articole restricționate de origine occidentală de Nivel 1 ar trebui să fie vizați de sancțiuni”, se mai precizează în studiul realizat de Institute For Science And International Security.

