Bunurile de Nivel 1 sunt cele mai importante articole de care Rusia are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, esențiale pentru purtarea războiului în Ucraina. Acestea sunt caracterizate în plus de lipsa producției interne a Rusiei și de numărul limitat de producători la nivel global, ceea ce obligă Rusia să le importe.
Studiul realizat de Institute For Science And International Security (Institutul pentru Știință și Securitate Internațională) a identificat sute de companii rusești care importă articole de Nivel 1, care nu sunt fabricate în Rusia, de la companii chineze care conțin un amestec de produse occidentale ilegale și produse fabricate în China.
Conform Listei Comune de Prioritate Ridicată (CHPL) a Biroului pentru Industrie și Securitate (BIS), articolele de Nivel 1 sunt definite ca articole care prezintă cea mai mare îngrijorare datorită rolului lor critic în producția de sisteme avansate de arme ghidate de precizie rusești.
Firmele chineze furnizează Rusiei propriile bunuri de Nivel 1 produse pe plan intern și oferă Rusiei un substitut pentru bunurile occidentale, se arată în acest studiu.
Rusia își propune să-și înlocuiască nevoia de articole occidentale de Nivel 1, precum și de alte bunuri cheie, cu bunuri chinezești.
Acest studiu de caz identifică mai mulți dintre acești producători chinezi și ajută la dezvăluirea și evidențierea rolului Chinei în furnizarea de sprijin material direct războiului Rusiei din Ucraina.
Datele comerciale arată că firmele chineze nu numai că se aprovizionează și furnizează articole occidentale restricționate de Nivel 1, acționând ca societăți comerciale, distribuitori și brokeri, dar producătorii chinezi sunt, de asemenea, implicați în furnizarea de bunuri produse pe plan intern Rusiei.
Acesta este un proces important care permite Rusiei să continue să obțină articolele critice de care are nevoie pentru a produce arme fără a se confrunta cu restricțiile actuale impuse de sancțiunile occidentale.
De asemenea, politica Rusiei este de a căuta și de a se aproviziona cu bunuri critice din China și Iran, iar China pare să coopereze la implementarea acestei politici.
Valoarea de 40 de milioane de dolari reprezintă doar acele mărfuri cu o țară de origine menționată ca fiind China, care reprezintă în total aproximativ jumătate din valoarea totală a mărfurilor de Nivel 1 trimise către Rusia din toate țările de origine.
De exemplu, se mai arată în studiul publicat de Institute For Science And International Security, aproximativ 52 de milioane de dolari în plus în articole de Nivel 1 au avut o țară de origine nedeclarată.
Cele patru coduri HS din Nivelul 1 sunt următoarele:
Deși China poate fabrica și furniza multe bunuri de Nivel 1, aceste produse pot fi de o calitate și o sofisticare tehnică inferioară produselor proiectate în Occident. Indiferent de situație, datele evidențiază încercările Rusiei de a trece la produse chinezești.
Acest studiu de caz, deși acoperă o perioadă de aproape doi ani, întărește motivul pentru care Statele Unite și aliații și partenerii lor ar trebui să continue să emită pachete de sancțiuni și să vizeze companiile implicate în lanțul de aprovizionare cu mărfuri de Nivel 1.
China a devenit forța vitală a complexului industrial militar al Rusiei și un motiv major pentru care este capabilă să achiziționeze cantități atât de masive de mărfuri de Nivel 1 și alte mărfuri cheie.
„Cei peste 162 de importatori ruși și furnizorii acestora identificați în acest studiu de caz care au primit articole restricționate de origine occidentală de Nivel 1 ar trebui să fie vizați de sancțiuni”, se mai precizează în studiul realizat de Institute For Science And International Security.
