Prima pagină » Știri externe » China a exportat în Rusia, în doar o lună, bunuri de Nivel 1 în valoare de 40 milioane dolari. „Articole de care Moscova are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, necesare pe frontul din Ucraina”

China a exportat în Rusia, în doar o lună, bunuri de Nivel 1 în valoare de 40 milioane dolari. „Articole de care Moscova are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, necesare pe frontul din Ucraina”

Cristian Lisandru
08 dec. 2025, 10:00, Știri externe
China a exportat în Rusia, în doar o lună, bunuri de Nivel 1 în valoare de 40 milioane dolari. „Articole de care Moscova are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, necesare pe frontul din Ucraina”

Bunurile de Nivel 1 sunt cele mai importante articole de care Rusia are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, esențiale pentru purtarea războiului în Ucraina. Acestea sunt caracterizate în plus de lipsa producției interne a Rusiei și de numărul limitat de producători la nivel global, ceea ce obligă Rusia să le importe.

Studiul realizat de Institute For Science And International Security (Institutul pentru Știință și Securitate Internațională) a identificat sute de companii rusești care importă articole de Nivel 1, care nu sunt fabricate în Rusia, de la companii chineze care conțin un amestec de produse occidentale ilegale și produse fabricate în China.

Doar 33 dintre companiile rusești care importă bunuri de Nivel 1 au fost sancționate de SUA

Conform Listei Comune de Prioritate Ridicată (CHPL) a Biroului pentru Industrie și Securitate (BIS), articolele de Nivel 1 sunt definite ca articole care prezintă cea mai mare îngrijorare datorită rolului lor critic în producția de sisteme avansate de arme ghidate de precizie rusești.

  • Cu toate acestea, doar 33 dintre aceste companii rusești care importă bunuri de Nivel 1 au fost sancționate de Statele Unite.
  • Dintre cei 187 de producători chinezi identificați ca furnizori de bunuri de Nivel 1, doar 13 au fost sancționați pentru activitățile lor, ceea ce evidențiază o lipsă clară de sancțiuni asupra companiilor chineze.

Firmele chineze furnizează Rusiei propriile bunuri de Nivel 1 produse pe plan intern și oferă Rusiei un substitut pentru bunurile occidentale, se arată în acest studiu.

Rolul Chinei în furnizarea de sprijin material direct pentru războiul Rusiei din Ucraina

Rusia își propune să-și înlocuiască nevoia de articole occidentale de Nivel 1, precum și de alte bunuri cheie, cu bunuri chinezești.

Acest studiu de caz identifică mai mulți dintre acești producători chinezi și ajută la dezvăluirea și evidențierea rolului Chinei în furnizarea de sprijin material direct războiului Rusiei din Ucraina.

Sursa – Institute For Science And International Security

  • Deși acest studiu nu este cuprinzător și se limitează la o perioadă scurtă de timp, acesta arată totuși o serie de companii chineze care furnizează bunuri de Nivel 1 Rusiei, încălcând sancțiunile.
  • Companiile chineze joacă un rol major în aprovizionarea, fabricarea și furnizarea de articole de Nivel 1 către Rusia.
  • Evidențierea rolului de aprovizionare al Chinei este esențială pentru a o trage la răspundere pentru sprijinul material și economic continuu acordat Rusiei și războiului său din Ucraina.

Datele comerciale arată că firmele chineze nu numai că se aprovizionează și furnizează articole occidentale restricționate de Nivel 1, acționând ca societăți comerciale, distribuitori și brokeri, dar producătorii chinezi sunt, de asemenea, implicați în furnizarea de bunuri produse pe plan intern Rusiei.

Acesta este un proces important care permite Rusiei să continue să obțină articolele critice de care are nevoie pentru a produce arme fără a se confrunta cu restricțiile actuale impuse de sancțiunile occidentale.

De asemenea, politica Rusiei este de a căuta și de a se aproviziona cu bunuri critice din China și Iran, iar China pare să coopereze la implementarea acestei politici.

„Aproximativ 52 de milioane de dolari în plus în articole de Nivel 1 au avut o țară de origine nedeclarată”

Valoarea de 40 de milioane de dolari reprezintă doar acele mărfuri cu o țară de origine menționată ca fiind China, care reprezintă în total aproximativ jumătate din valoarea totală a mărfurilor de Nivel 1 trimise către Rusia din toate țările de origine.

De exemplu, se mai arată în studiul publicat de Institute For Science And International Security, aproximativ 52 de milioane de dolari în plus în articole de Nivel 1 au avut o țară de origine nedeclarată.

Cele patru coduri HS din Nivelul 1 sunt următoarele:

  • Cod HS 8542.31, circuite integrate electronice: Procesoare și controlere, combinate sau nu cu memorii, convertoare, circuite logice, amplificatoare, circuite de ceas și temporizare sau alte circuite.
  • Cod HS 8542.32, circuite integrate electronice: memorii.
  • Cod HS 8542.33, circuite integrate electronice: amplificatoare.
  • Cod HS 8542.39, circuite integrate electronice, nespecificate altfel (Acest cod include de obicei rețele de porți programabile pe teren (FPGA), un element critic în unitățile antibruiaj ale dronelor și rachetelor).

Deși China poate fabrica și furniza multe bunuri de Nivel 1, aceste produse pot fi de o calitate și o sofisticare tehnică inferioară produselor proiectate în Occident. Indiferent de situație, datele evidențiază încercările Rusiei de a trece la produse chinezești.

China a devenit forța vitală a complexului industrial militar al Rusiei

Acest studiu de caz, deși acoperă o perioadă de aproape doi ani, întărește motivul pentru care Statele Unite și aliații și partenerii lor ar trebui să continue să emită pachete de sancțiuni și să vizeze companiile implicate în lanțul de aprovizionare cu mărfuri de Nivel 1.

  • Sancțiunile rămân un instrument valoros pe care statele îl pot folosi pentru a restricționa fluxul de mărfuri către anumite persoane și companii și pentru a exercita presiune asupra economiei de război a Rusiei și a țărilor care o susțin.
  • Însă acest studiu de caz întărește apelurile pentru a se pune un accent mai mare pe rolul Chinei în aprovizionare.
  • Rolul persistent și tot mai mare al Chinei în aprovizionarea și furnizarea de mărfuri critice de Nivel 1 este evident, se mai arată în acest studiu.

China a devenit forța vitală a complexului industrial militar al Rusiei și un motiv major pentru care este capabilă să achiziționeze cantități atât de masive de mărfuri de Nivel 1 și alte mărfuri cheie.

„Cei peste 162 de importatori ruși și furnizorii acestora identificați în acest studiu de caz care au primit articole restricționate de origine occidentală de Nivel 1 ar trebui să fie vizați de sancțiuni”, se mai precizează în studiul realizat de Institute For Science And International Security.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești. Cel puțin șapte persoane au fost rănite
10:46
Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești. Cel puțin șapte persoane au fost rănite
EXTERNE Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film
10:31
Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film
EXTERNE PACEA din Ucraina, în impas. Zelenski se se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump
10:07
PACEA din Ucraina, în impas. Zelenski se se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 793. Armata israeliană a anunțat „noua frontieră” în Gaza
08:08
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 793. Armata israeliană a anunțat „noua frontieră” în Gaza
EXTERNE Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket
23:23
Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket
EXTERNE Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
21:01
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Cancan.ro
Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: 'Mi-a scăpat acest lucru'
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
Cancan.ro
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
UE s-a răzgândit și nu mai interzice motoarele diesel. Dar impune anumite condiții
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
(P) iPhone 13: Exemplul că tehnologia nu trebuie schimbată cu fiecare generație

Cele mai noi