Ion Cristoiu: Nicușor Dan: Marele învins la alegerile de la București

08 dec. 2025, 11:22

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre alegerile din Capitală, care au avut loc duminică, 7 decembrie 2025. În urma voturilor, Ciprian Ciucu a ieșit învingător. Publicistul susține că Nicușor Dan este „marele învins la alegerile de la București”.

„Alegerile pe București s-au încheiat. S-a vorbit, se vorbește, se va vorbi de mari surprize. Unii consideră surpriză prezența catastrofală la București, la alegeri. Eu nu consider o surpriză, pentru că dacă observăm că și la Buzău, la alegerile pentru Consiliul Județean, (…) și unde a concurat mare vedetă a politicii românești și a PSD, Marcel Ciolacu, în mod normal ar fi fost să iasă la nivel de 80%, pentru că Buzău este un județ PSD-ist, deci nu a fost o surpriză. S-a manifestat cumplita lehamite a românilor față de politică, dar mai ales față de principalul instrument al democrației, și anume votul”, a spus Ion Cristoiu.

„Este un dezastru și dacă raportăm la Cătălin Drulă”

„Alții au considerat surpriză plasarea Ancăi Alexandrescu pe locul 2, cu un scor de 21-22%, înaintea candidatului PSD. Eu nu consider nici aceasta o surpriză, chiar dacă am avut de-a face cu o campanie atipică. Anca Alexandrescu a fost pe cont propriu, a și spus: «Eu sunt Anca». Nu cred că la victoria ei, că este incontestabilă victoria, și-a adus o contribuție decisivă AUR. AUR stă prost în București. Cred că Anca, pe cont propriu, a reușit să adune voturi antisistemului actual.

Pe mine, însă, cea mai mare surpriză, și care trebuie comentată, este eșecul, dezastrul înregistrat de candidatul USR Cătălin Drulă. E vorba de un eșec nu numai pentru că au ținut doar 14%, este vorba de un eșec și dacă raportăm la diferența incredibilă dintre Cătălin Drulă, candidat de dreapta, și Ciprian Ciucu. Este o diferență de 22%. Dacă aceasta ar fi fost o diferență între Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu sau între el și Băluță, n-ar fi fost o surpriză.

Dar ambii candidați sunt aproape din același partid. Și domnul Ciprian Ciucu face parte din aripa useristă a PNL, împreună cu Ilie Bolojan. Este un dezastru și dacă raportăm la Cătălin Drulă. Eu am susținut că domnul Cătălin Drulă este alesul sistemului și că va și câștiga. Nu numai pentru că era sprijinit de Nicușor Dan, ci și pentru că mie mi s-a părut un candidat interesant, cu o viziune de ansamblu precisă a Bucureștiului. Și ceilalți candidați au avut, dar la niciunul dintre ei nu s-a întâlnit această nevoie de schimbare din temelii a administrării Bucureștiului”, a spus publicistul.

„Marele învins a fost Nicușor Dan”

„A fost candidatul despre care Anca Alexandrescu ar fi spus că e un primar vizionar. Pe 27 noiembrie, am publicat pe site-ul Gândul și pe X un jurnal în care vorbeam de faptul că după alegerile din București va fi un referendum pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Acum pot să confirm că Nicușor Dan este, practic, suspendat prin acest scor. Cauzele stau în identificarea lui Cătălin Drulă ca moștenitorul lui Nicușor Dan. (…) Deci, dacă ne gândim și la sprijinirea lui Ciucu de către Ilie Bolojan, putem spune că la alegerile de la București, marele învins a fost Nicușor Dan”, a conchis publicistul.

Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment, unul dintre cele mai grave din Istoria modernă a României”

Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers”

Cele mai noi