Cu ce echipă de fotbal ține Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei: ”Sunt mândru”

Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a dezvăluit recent că echipa pe care a susținut-o, și încă o susține, este Steaua București. Edilul a mărturisit care este motivul pentru care nu mai merge atât de des la meciuri.

În cadrul unui interviu oferit în timpul campaniei electorale, pentru Fanatik, Ciprian Ciucu a mărturisit că a fost, și încă este, susținător al echipei Steaua, însă nu s-a ferit să recunoască că a ajutat-o și pe rivala Rapid, în mandatul său de primar al Sectorului 6.

„Am fost mare amator de fotbal, îmi place acum mai mult să mă joc decât să mă uit, până am avut o dezamăgire în tinerețea mea. Vă aduceți aminte de meciul cu Montpellier? (n.r. se referă la PSG) Cu Steaua, eram în sectorul 6, Drumul Taberei, cu cine să țin? La mine în sector sunt două echipe de mare, mare tradiție. Sunt sectoare care nu au nicio echipă. Mă întreabă lumea cu ce echipă țin, cu Steaua sau cu Rapid?

Ce să răspund, că vreau să le ajut pe amândouă, sunt la tine în sector și le iubești pe amândouă, iar fanii se urăsc între ei. Îmi spun de la Steaua că Primăria Capitalei nu ne face și nouă promenada din fața stadionului. Am zis bine domne, venim. La Rapid, la fel, domne, am făcut stadionul, dar Primăria Capitalei nu ne bagă în seamă, avem nevoie de trotuar. Da, venim! FCSB este…mă băgați în asta, nu mai ies, ca politician”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciucu: ”Rapid a făcut o figură frumoasă în utimul timp, sunt mândru de echipa din Giulești”

De altfel, politicianul a dezvăluit care a fost momentul în care s-a enervat teribil din cauza fotbalului. Noul primar general al Capitalei a mărturisit că, deși a pătimit din cauza eșecului suferit de Steaua cu PSG, 0-5, acest lucru nu l-a determinat să se dezică de echipa din Ghencea.

„Steaua e în Drumul Taberei. Rapid a făcut o figură foarte frumoasă în ultimul timp, sunt mândru de echipa din Giulești. Au venit aici cei de la PSG, le-am dat 3-2, după care la masa verde 3-0. Am zis că mergem mai departe, eram cel mai fericit om. După care la Paris am luat 5 boabe. De acolo am murit de ciudă (n.r. acuzațiile de blat). M-am enervat rău atunci.

O perioadă am ținut cu Național, deși nu avem nicio treabă. Îmi căutam echipa care să-mi merita fidelitatea. După care fiind din Ghencea, din Drumul Taberei, am revenit la Steaua. N-am mai urmărit atât de activ fotbalul, am fost mai rar la meciuri”, a mai spus Ciprian Ciucu.

RECOMANDAREA AUTORULUI