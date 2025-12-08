Prima pagină » Actualitate » Verdictul lui Ciprian Ciucu în disputa CSA Steaua – FCSB și ce vrea să facă în Ghencea

Verdictul lui Ciprian Ciucu în disputa CSA Steaua – FCSB și ce vrea să facă în Ghencea

08 dec. 2025, 11:28, Actualitate
Verdictul lui Ciprian Ciucu în disputa CSA Steaua - FCSB și ce vrea să facă în Ghencea
Cu ce echipă ține noul primar general al Bucureștiului / Sursa FOTO: Profimedia

Ciprian Ciucu s-a impus în cursa pentru Primăria Generală, clasându-se pe primul loc în alegerile de duminică, 36,16%, potrivit datelor finale. Contracandidatul său principal, Daniel Băluță (PSD), a fost creditat cu 20,51% din voturi și a terminat pe 3, fiind devansat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a luat 21,94% din voturi. Microbiștii din București se întreabă, acum, cu ce echipă de fotbal simpatizează noul primar, ales din partea PNL.

În 2022, Ciucu a provocat rumoare cu o afirmație tranșantă în disputa dintre CSA Steaua și FCSB.

Pe cine susține Ciprian Ciucu

Concret, el afirma acum trei ani că „echipa aia din Berceni nu e Steaua”. Declarația era făcută în ziua în care CSA aniversa 75 de ani de la înființarea clubului. Cu acest mesaj postat în online, a fost clar pe cine susține Ciprian Ciucu în „războul” dintre Steaua și FCSB, grupare patronată de Gigi Becali.

„La mulți ani, Steaua București! Suntem mândri să te avem în #Sectorul6! 75 de ani de performanță! Felicitări echipei de tenis de masă, de curând campioană națională! Dechideți-vă mai departe către comunitate, veniți în școlile noastre și căutați viitorii campioni.  Deschideți permanent stadionul, trebuie să redevină punct de reper în Drumul Taberei!

P.S. Echipa aia din Berceni nu e Steaua”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook, în 2022.

Recent, într-un interviu acordat gsp.ro în campania electorală, Ciucu a vorbit și despre planurile sale pentru sport, în cazul în care va fi ales primar general.

Consider că administratorii proiectului, Compania Națională de Investiții, trebuie să răspundă la această întrebare (n.r. – referitoare la construcția stadionului „Dinamo”). Nu cunosc motivele amânării demolării. Știu, din proprie experiență de primar, că înainte de demolare trebuie trecute diferite etape de avizare care pot duce la întârzieri.

Ce vrea să facă în Ghencea

De-a lungul timpului au existat diferite planuri care nu s-au concretizat. Un astfel de obiectiv de investiții (n.r. – un bazin de înot olimpic) nu este astăzi sub puterile unei primării precum Primăria Capitalei, dar consider că un astfel de proiect este realizabil. Ca Primar General voi identifica terenul și voi realiza un bazin olimpic.

Există un astfel de plan, vechi de mai mulți ani, la nivelul Ministerului Apărării, în zona Stadionului Ghencea, în Sectorul 5 (n.r. – privind construirea unei noi Săli Polivalente). Bucureștiul are nevoie de o sală polivalentă modernă, de dimensiuni medii, cca. 30.000 de locuri, ușor de construit și de operat (eventual în același regim precum am explicat la întrebarea anterioară). Voi evalua opțiunile existente și voi căuta soluții adiacente. Nu pot promite construirea unei săli polivalente care să fie gata în restul de mandat, dar pot asuma inițierea unui proiect care să aibă un grad rezonabil de maturitate”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali a anunțat primul transfer pe care îl face la FCSB în iarnă. „Revoluție!”

Cele mai noi