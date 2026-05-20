Prima pagină » Știri externe » Accident aviatic cu 15 morți: A fost publicată filmarea cu momentul când un motor s-a desprins de un avion cargo la câteva momente de la decolare

Accident aviatic cu 15 morți: A fost publicată filmarea cu momentul când un motor s-a desprins de un avion cargo la câteva momente de la decolare

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Pe 4 noiembrie 2025, un avion cargo al zborului UPS 2976 cu destinația Hawaii s-a prăbușit la câteva momente după decolare, în Aeroportul Internațional Louisville. 15 persoane și-au pierdut viața.   

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a publicat marți o filmare cu momentul tragediei, când un avion al unui grup de curierat și livrare de colete s-a prăbușit din cauza unei defecțiuni majore. Vă avertizăm că următoarele imagini pot avea impact emoțional.

Detalii despre accidentul aviatic din noiembrie 2025

Motorul stâng al avionului McDonnel Douglas MD-11F s-a desprins, imediat după ce aeronava a decolat și a zburat la joasă altitudine.

După câteva momente, aeronava s-a izbit de un complex comercial din apropiere, provocând un incendiu care s-a întins pe câteva sute de metri într-un spațiu de hangare și parcări.

Toți cei trei piloți de la bord au murit și alte 12 persoane au fost ucise la sol la momentul prăbușirii.  Alte zeci de persoane au fost rănite.

Cauza defecțiunii

Anchetatorii au dezvăluit că accidentul s-a produs din cauza unor fisuri în suportul motorului aripii stângi.

Metalul erodat ar fi degradat compomentele care atașau motorul de aripă. Motorul care s-a desprins de aripă a rămas pe aerodrom.

Cutiile negre, care conțin înregistratoare de zbor, au fost trimise la Washington DC pentru a fi analizate.

S-au constatat nereguli din 2011

Un anchetator a dezvăluit că UPS a constatat defecțiuni structurale ale avionului încă din 2011, dar nu a luat nimeni măsuri.  Accidentul aviatic s-a produs și într-un context economic tensionat. De la 1 octombrie 2025, controlorii de trarif aerian au lucrat fără să fie plătiți.

Zborurile au fost întârziate și anulate în toată țara din cauza paraliziei bugetare. Criza a izbucnit din cauza conflictelor dintre congresmeni republicani și democrați pe tema bugetului.

Potrivit CBS News , piloții erau programați să piloteze un alt avion MD-11. Au fost transferați după ce aeronava originală a fost scoasă din uz.

Administrația Federală a Aviației din SUA a ținut la sol toate aeronavele MD-11 după accidentul din noiembrie. UPS le-a retras pe toate din flota sa.

„Ne concentrăm în continuare pe sprijinirea anchetei și în onorarea  celor afectați de această tragedie”, a declarat UPS într-un comunicat emis marți.

Despre avionul McDonnel Douglas MD-11

Chiar dacă ancheta este în desfășurare, FedE, un alt grup de livrare, curierat și expediere,  a început să repună în serviciu aeronavele MD-11. Acestea au fost supuse reparațiilor recomandate de Boeing, cu aprobarea Administrației Federale a Aviației.

McDonnel Douglas MD-11 a fost proiectat în 1990 ca un avion de pasageri trimotor. Din 2014 este utilizat strict pentru transportarea de mărfuri .Toamna trecută, UPS Airlines a operat o flotă de 500 avioane cargo. 27 dintre acestea erau de tip MD-11.

Sursa Video: CBS/ Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor

Autorul recomandă: Două avioane de vânătoare americane F/A-18 s-au ciocnit pe durata unui spectacol aerian. Toți cei patru piloți au reușit să se parașuteze în siguranță

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cutremur de 5,6 grade într-o regiune din Turcia. Cetățenii panicați au ieșit în stradă, iar școlile au fost închise
13:37
Cutremur de 5,6 grade într-o regiune din Turcia. Cetățenii panicați au ieșit în stradă, iar școlile au fost închise
RĂZBOI Alertă de dronă în Lituania. Conducerea țării, în frunte cu președintele, dusă în adăposturi. Autoritățile au închis aeroportul din Vilnius
12:59
Alertă de dronă în Lituania. Conducerea țării, în frunte cu președintele, dusă în adăposturi. Autoritățile au închis aeroportul din Vilnius
RĂZBOI Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro. Kievul nu va trebui să plătească dobânzi
12:58
Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro. Kievul nu va trebui să plătească dobânzi
EXTERNE Zapatero, anchetat într-un dosar penal. „Combinația” de 53 de milioane de euro făcută cu o companie aeriană
12:08
Zapatero, anchetat într-un dosar penal. „Combinația” de 53 de milioane de euro făcută cu o companie aeriană
FLASH NEWS Donald Trump va merge în Franța pentru Summitul G7, după luni de tensiuni cu aliații
11:43
Donald Trump va merge în Franța pentru Summitul G7, după luni de tensiuni cu aliații
ULTIMA ORĂ Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
10:50
Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
Mediafax
Europa respiră ușurată după plecarea lui Viktor Orbán. Bruxelles-ul scapă de blocajul Ungariei
Digi24
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
De ce ne este atât de greu să renunțăm la lucrurile inutile din casă?
LEGE E-factura pentru drepturile de autor și agricultori, eliminată în Parlament cu vot comun PSD – PNL
13:47
E-factura pentru drepturile de autor și agricultori, eliminată în Parlament cu vot comun PSD – PNL
FLASH NEWS Majoritatea în jurul PNL-USR a învins PSD-AUR pe OUG SAFE. Legea de aprobare nu a intrat pe ordinea de zi suplimentară
13:44
Majoritatea în jurul PNL-USR a învins PSD-AUR pe OUG SAFE. Legea de aprobare nu a intrat pe ordinea de zi suplimentară
ACCIDENT Chitila: accident grav după ce un TIR ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și a izbit un autoturism. Șoferul a ajuns la spital
13:25
Chitila: accident grav după ce un TIR ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și a izbit un autoturism. Șoferul a ajuns la spital
GALERIE FOTO Uzina Ford din Craiova a produs mașina cu numărul 1 milion. La cine va ajunge modelul aniversar
13:05
Uzina Ford din Craiova a produs mașina cu numărul 1 milion. La cine va ajunge modelul aniversar
FLASH NEWS Kovesi, mesaj pentru Nicușor Dan, după atacul referitor la abuzurile DNA: „Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme” / „Nu voi intra în politică”
12:50
Kovesi, mesaj pentru Nicușor Dan, după atacul referitor la abuzurile DNA: „Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme” / „Nu voi intra în politică”
FLASH NEWS Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri. Cât plătesc șoferii la pompă
12:46
Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri. Cât plătesc șoferii la pompă

Cele mai noi

Trimite acest link pe