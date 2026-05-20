Accident aviatic cu 15 morți: A fost publicată filmarea cu momentul când un motor s-a desprins de un avion cargo la câteva momente de la decolare

Pe 4 noiembrie 2025, un avion cargo al zborului UPS 2976 cu destinația Hawaii s-a prăbușit la câteva momente după decolare, în Aeroportul Internațional Louisville. 15 persoane și-au pierdut viața.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a publicat marți o filmare cu momentul tragediei, când un avion al unui grup de curierat și livrare de colete s-a prăbușit din cauza unei defecțiuni majore. Vă avertizăm că următoarele imagini pot avea impact emoțional.

Detalii despre accidentul aviatic din noiembrie 2025

Motorul stâng al avionului McDonnel Douglas MD-11F s-a desprins, imediat după ce aeronava a decolat și a zburat la joasă altitudine.

După câteva momente, aeronava s-a izbit de un complex comercial din apropiere, provocând un incendiu care s-a întins pe câteva sute de metri într-un spațiu de hangare și parcări.

Toți cei trei piloți de la bord au murit și alte 12 persoane au fost ucise la sol la momentul prăbușirii. Alte zeci de persoane au fost rănite.

Cauza defecțiunii

Anchetatorii au dezvăluit că accidentul s-a produs din cauza unor fisuri în suportul motorului aripii stângi.

Metalul erodat ar fi degradat compomentele care atașau motorul de aripă. Motorul care s-a desprins de aripă a rămas pe aerodrom.

Cutiile negre, care conțin înregistratoare de zbor, au fost trimise la Washington DC pentru a fi analizate.

S-au constatat nereguli din 2011

Un anchetator a dezvăluit că UPS a constatat defecțiuni structurale ale avionului încă din 2011, dar nu a luat nimeni măsuri. Accidentul aviatic s-a produs și într-un context economic tensionat. De la 1 octombrie 2025, controlorii de trarif aerian au lucrat fără să fie plătiți.

Zborurile au fost întârziate și anulate în toată țara din cauza paraliziei bugetare. Criza a izbucnit din cauza conflictelor dintre congresmeni republicani și democrați pe tema bugetului.

Potrivit CBS News , piloții erau programați să piloteze un alt avion MD-11. Au fost transferați după ce aeronava originală a fost scoasă din uz.

Administrația Federală a Aviației din SUA a ținut la sol toate aeronavele MD-11 după accidentul din noiembrie. UPS le-a retras pe toate din flota sa.

„Ne concentrăm în continuare pe sprijinirea anchetei și în onorarea celor afectați de această tragedie”, a declarat UPS într-un comunicat emis marți.

Despre avionul McDonnel Douglas MD-11

Chiar dacă ancheta este în desfășurare, FedE, un alt grup de livrare, curierat și expediere, a început să repună în serviciu aeronavele MD-11. Acestea au fost supuse reparațiilor recomandate de Boeing, cu aprobarea Administrației Federale a Aviației.

McDonnel Douglas MD-11 a fost proiectat în 1990 ca un avion de pasageri trimotor. Din 2014 este utilizat strict pentru transportarea de mărfuri .Toamna trecută, UPS Airlines a operat o flotă de 500 avioane cargo. 27 dintre acestea erau de tip MD-11.

Sursa Video: CBS/ Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor

