Oficialii de la Bruxelles critică România pentru eșecul diplomatic, titrează Politico. Nicușor Dan și MAE, absenți de la masa discuțiilor

Absența României în relațiile diplomatice de la nivelul Uniunii Europene a fost criticată de mai mulți oficiali de la Bruxelles pentru Politico Playbook, potrivit G4Media. Criticile îl vizează direct pe Nicușor Dan, despre care diplomații europeni spun că nu se implică în negocieri sensibile și că nu promovează interesele țării în „bula” de la Bruxelles. Reprezenta permanentă a României pe lângă UE, ambasadoarea Iulia Matei, cea care la ordinele Oanei Țoiu a votat acordul Mercosur, este aproape absentă în peisaj, mai reproșează sursele Politico.

Prăbușirea guvernului Bolojan a făcut și mai vizibilă lipsa activității diplomatice a României pe scena politică europeană. În consecință, acest aspect a îngreunat transmiterea instrucțiunilor politice de la Bruxelles, către reprezentanții României din capitalele europene, menționează Politico, care întreabă retoric: „Nu e nimeni acasă?”

„Delegația stă retrasă la Bruxelles pentru a evita să creeze probleme”

Oficialii europeni sunt de părere că lipsa activității diplomatice din partea României este, mai degrabă, o strategie deliberată.

„Delegația stă retrasă la Bruxelles pentru a evita să creeze probleme și să se confrunte cu reacții negative din partea partenerilor”, a declarat un oficial român pentru Politico, sub protecția anonimatului.

Reprezentanța României pe lângă UE, criticată pentru comunicarea inexistentă

Jurnaliștii publicației Politico atrag atenția și asupra problemelor de comunicare ale reprezentanței permanente a României pe lângă UE.

Potrivit publicației, dintre toate cele 27 de state membre, România este singura care nu are în prezent un purtător de cuvânt sau un responsabil de presă activ la reprezentanța sa de la Bruxelles.

„O listă publică menționează un singur angajat responsabil de comunicare, iar reprezentantul permanent nu a mai emis un comunicat de presă de aproape un an”, scrie Politico.

Site-ul ambasadei este, de asemenea, adesea nefuncțional, la fel ca și cel al ministerului de externe al țării.

Pe pagina Reprezentanței României la Bruxelles, varianta în limba engleză, ultimul comunicat de presă este din iulie 2025.

Reprezentanta României pe lângă UE, Iulia Matei, a votat acordul Mercosur, la ordinele Oanei Țoiu

Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană are, potrivit organigramei publicate oficial, aproape 100 de angajați repartizați în structuri diplomatice, tehnice, administrative și militare.

Echipa este condusă de ambasadoarea Iulia Matei, reprezentant permanent al României pe lângă UE, responsabilă de coordonarea activității la nivelul COREPER II.

Pe cât de „pasivă” este ambasadoarea Iulia Matei, în ceea ce privește activitatea diplomatică pentru promovarea intereselor României, pe atât de promptă a fost atunci când, la ordinul Oanei Țoiu, a votat în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, fără acordul Ministerului Agriculturii.

Nicușor Dan a criticat acțiunile UE de Ziua Europei și a anulat recepția oficială

Analiza publicată de Politico vine la scurt timp după ce Nicușor Dan a criticat acțiunile UE în discursul de Ziua Europei, fapt observat și de alte publicații din străinătate. De asemenea, liderul de la Cotroceni a anulat recepția oficială de Ziua Europei, programată pentru data de 9 mai la Palatul Cotroceni.

