Alertă de dronă în Lituania. Conducerea țării, în frunte cu președintele, dusă în adăposturi. Autoritățile au închis aeroportul din Vilnius

Alertă de dronă în Lituania / foto ilustrativ
Panică în Lituania, miercuri, 20 mai, din cauza unei drone. Președintele și prim-ministrul au fost evacuați în adăposturi, pe fondul unei alerte privind prezența unei drone.

Și membrii Seimasului (Parlamentul lituanian) au fost conduși într-un adăpost subteran, notează AFP.

Populația, îndemnată să se adăpostească

Mai mult, armata lituaniană a îndemnat populația din mai multe regiuni ale țării să se adăpostească. De asemenea, zborurile de pe Aeroportul Internațional din Vilnius au fost suspendate.

Locuitorii Capitalei, inclusiv jurnaliștii străini prezenți în oraș, au primit următorul mesaj de alertă pe telefoanele mobile, în jurul orelor 10:20: „Alertă aeriană! Mergeți imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveți grijă de membrii familiei dumneavoastră și așteptați noi recomandări!”.

Incidentul din Lituania confirmă tensiunile existente în zona baltică. Federația Rusă a lansat o serie de amenințări la adresa Letoniei, stat acuzat că ajută Ucraina să lovească ținte de pe teritoriul său. „Coordonatele centrelor de luare a deciziilor din Letonia sunt cunoscute, iar apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare justificată”, ar fi transmis rușii, cu referire directă la Letonia.

Moscova acuză micuțul stat baltic de ajutor oferit Ucrainei în lansarea atacurilor cu drone asupra teritoriului Federației Ruse.

