Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro. Kievul nu va trebui să plătească dobânzi

Uniunea Europeană plănuiește să ofere Ucrainei un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro, estimat să fie acordat în jurul jumătății lunii iunie, ca parte a împrumutului său total de 90 de miliarde de euro, a declarat miercuri comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.

„Am finalizat negocierile noastre (…) privind asistența bugetară în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina”, a declarat comisarul, deschizând calea pentru această primă plată, sub rezerva, în special, ratificării acordului de către partea ucraineană, potrivit lefigaro.fr.

A fost semnat un memorandum cu Kievul, detaliind condițiile pentru ajutorul bugetar și cerințele pe care Ucraina trebuie să le îndeplinească pentru a-l primi.

Kievul s-a angajat să-și crească veniturile bugetare cu 6 miliarde de euro în acest an, a declarat oficialul. Comisia speră ca acest memorandum de înțelegere să fie ratificat de Rada, parlamentul ucrainean, încă din săptămâna viitoare.

De asemenea, este în curs de finalizare un acord de împrumut mai amplu, care va reglementa sprijinul pentru cheltuielile militare ale Kievului, a explicat dl. Dombrovskis. O primă plată în cadrul acestei componente militare a împrumutului către Ucraina este „iminentă”, a adăugat el.

UE intenționează să acorde Ucrainei un împrumut total de 90 de miliarde de euro, care va fi debursat în rate în 2026 și 2027. Din această sumă, 60 de miliarde de euro vor fi destinate achiziției de arme, iar 30 de miliarde de euro vor acoperi nevoile bugetare generale ale Kievului, inclusiv pentru spitale, școli și relocarea persoanelor strămutate.

Kievul nu va trebui să plătească dobânzi

Kievul nu va fi obligat să plătească dobânzi către UE, dar acest lucru nu va însemna un „liber” pentru a primi fonduri fără condiții, a avertizat Bruxelles-ul. Împrumutul va fi condiționat de respectarea transparenței în utilizarea fondurilor, a statului de drept și a combaterii corupției.

În plus, achizițiile de echipamente militare vor aduce beneficii limitate producătorilor europeni. UE a aprobat împrumutul către Ucraina în aprilie, după ce veto-ul ungar, care blocase adoptarea acestuia timp de câteva luni, a fost ridicat.

UE, care a oferit aproape 200 de miliarde de euro Ucrainei din 2022, s-a angajat să acorde până în 2025 acest împrumut pentru a evita falimentul țării, epuizată de război și de restricțiile privind ajutorul american.

