Prima pagină » Știri externe » Cutremur de 5,6 grade într-o regiune din Turcia. Cetățenii panicați au ieșit în stradă, iar școlile au fost închise

Cutremur de 5,6 grade într-o regiune din Turcia. Cetățenii panicați au ieșit în stradă, iar școlile au fost închise

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter s-a produs în Turcia, în Malatya.

Potrivit Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Urgențelor din Turcia, seismul a fost resimțit și în Kahramanmaraș, Gaziantep, Adiyaman, Șanliurfa, Diyarbakir, Elazig, Kayseri și Sivas.

Detalii despre seism

Toate școlile au fost închise în urma cutremului care a avut loc la o adâncime de 7 kilometri, al cărui epicentru a fost stabilit în districtul Battalgazi.

Din cauza cutremurului care a stârnit panică, cetățenii și-au părăsit locuințele și locurile de muncă pentru a aștepta în zonele deschise.

O replică a avut loc la 0ra 10:21, tot cu epicentrul în  Battalgazi, la o adâncime de 12, 1 km, potrivit Milliyet.

Pe rețelele de socializare au circulat filmări din magazine și parcări la momentul cutremurului. N-au fost înregistrate victime.

Populația Turciei a rămas traumatizată de la cutremurul devastator care s-a produs pe 6 februarie 2023, rezultând 53.537 de morți și 107.213 de răniți.

Sursa Video: Milliyet

Autorul recomandă: CUTREMUR de 4 GRADE pe scara Richter, resimțit în Maramureș. Două școli au fost evacuate. Specialiștii estimează risc seismic crescut în viitor

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Alertă de dronă în Lituania. Conducerea țării, în frunte cu președintele, dusă în adăposturi. Autoritățile au închis aeroportul din Vilnius
12:59
Alertă de dronă în Lituania. Conducerea țării, în frunte cu președintele, dusă în adăposturi. Autoritățile au închis aeroportul din Vilnius
TRAGEDIE Accident aviatic cu 15 morți: A fost publicată filmarea cu momentul când un motor s-a desprins de un avion cargo la câteva momente de la decolare
12:59
Accident aviatic cu 15 morți: A fost publicată filmarea cu momentul când un motor s-a desprins de un avion cargo la câteva momente de la decolare
RĂZBOI Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro. Kievul nu va trebui să plătească dobânzi
12:58
Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro. Kievul nu va trebui să plătească dobânzi
EXTERNE Zapatero, anchetat într-un dosar penal. „Combinația” de 53 de milioane de euro făcută cu o companie aeriană
12:08
Zapatero, anchetat într-un dosar penal. „Combinația” de 53 de milioane de euro făcută cu o companie aeriană
FLASH NEWS Donald Trump va merge în Franța pentru Summitul G7, după luni de tensiuni cu aliații
11:43
Donald Trump va merge în Franța pentru Summitul G7, după luni de tensiuni cu aliații
ULTIMA ORĂ Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
10:50
Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
Mediafax
Europa respiră ușurată după plecarea lui Viktor Orbán. Bruxelles-ul scapă de blocajul Ungariei
Digi24
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
De ce ne este atât de greu să renunțăm la lucrurile inutile din casă?
LEGE E-factura pentru drepturile de autor și agricultori, eliminată în Parlament cu vot comun PSD – PNL
13:47
E-factura pentru drepturile de autor și agricultori, eliminată în Parlament cu vot comun PSD – PNL
FLASH NEWS Majoritatea în jurul PNL-USR a învins PSD-AUR pe OUG SAFE. Legea de aprobare nu a intrat pe ordinea de zi suplimentară
13:44
Majoritatea în jurul PNL-USR a învins PSD-AUR pe OUG SAFE. Legea de aprobare nu a intrat pe ordinea de zi suplimentară
ACCIDENT Chitila: accident grav după ce un TIR ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și a izbit un autoturism. Șoferul a ajuns la spital
13:25
Chitila: accident grav după ce un TIR ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și a izbit un autoturism. Șoferul a ajuns la spital
GALERIE FOTO Uzina Ford din Craiova a produs mașina cu numărul 1 milion. La cine va ajunge modelul aniversar
13:05
Uzina Ford din Craiova a produs mașina cu numărul 1 milion. La cine va ajunge modelul aniversar
FLASH NEWS Kovesi, mesaj pentru Nicușor Dan, după atacul referitor la abuzurile DNA: „Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme” / „Nu voi intra în politică”
12:50
Kovesi, mesaj pentru Nicușor Dan, după atacul referitor la abuzurile DNA: „Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme” / „Nu voi intra în politică”
FLASH NEWS Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri. Cât plătesc șoferii la pompă
12:46
Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri. Cât plătesc șoferii la pompă

Cele mai noi

Trimite acest link pe