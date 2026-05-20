Cutremur de 5,6 grade într-o regiune din Turcia. Cetățenii panicați au ieșit în stradă, iar școlile au fost închise

Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter s-a produs în Turcia, în Malatya.

Potrivit Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Urgențelor din Turcia, seismul a fost resimțit și în Kahramanmaraș, Gaziantep, Adiyaman, Șanliurfa, Diyarbakir, Elazig, Kayseri și Sivas.

Toate școlile au fost închise în urma cutremului care a avut loc la o adâncime de 7 kilometri, al cărui epicentru a fost stabilit în districtul Battalgazi.

Din cauza cutremurului care a stârnit panică, cetățenii și-au părăsit locuințele și locurile de muncă pentru a aștepta în zonele deschise.

O replică a avut loc la 0ra 10:21, tot cu epicentrul în Battalgazi, la o adâncime de 12, 1 km, potrivit Milliyet.

Pe rețelele de socializare au circulat filmări din magazine și parcări la momentul cutremurului. N-au fost înregistrate victime.

Populația Turciei a rămas traumatizată de la cutremurul devastator care s-a produs pe 6 februarie 2023, rezultând 53.537 de morți și 107.213 de răniți.

Sursa Video: Milliyet

