„Bomba cu ceas" care a ucis 12 tineri sănătoși, într-o singură săptămână, în Marea Britanie

Mike Harper lua parte, în 2024, la Great Bristol Run, când s-a prăbușit înainte de linia de sosire, scrie ladbible.com.

Medicii au descoperit că tânărul de 26 de ani a suferit un stop cardiac, deși nu înregistra un istoric de boli, nici măcar în familie. Din păcate, manevrele de resuscitare nu au avut niciun rezultat și echipele de urgență au declarat decesul.

Mike este doar unul dintre tinerii care au murit în mod tragic. CRY (Cardiac Risk in the Young) informează că 12 tineri „sănătoși tun” mor subit în Marea Britanie, din cauza unei boli nediagnosticate de inimă, în fiecare săptămână.

Specialiștii au intrat „pe fir”

Organizația caritabilă CRY a raportat că, în 80% din cazurile săptămânale, nu au existat semne sau simptome ale unui defect al inimii, până când nu a fost prea târziu.

CRY solicită ca tinerii cu vârste între 14-35 ani să fie consultați de urgență.

Este nevoie de o electrocardiogramă (ECG), pentru a analiza ritmul bătăilor inimii și activitatea electrică, dar și de o ecocardiogramă, pentru a vedea structura și funcționalitatea inimii.

Cercetătorii de la City St. George, din cadrul Universității din Londra, au analizat 104.000 tineri, care au fost consultați prin programul CRY, între 2008-2018.

„Bomba cu ceas”. Sute de tineri cu probleme la inimă

„1 din 300 de tineri a fost identificat cu probleme cardiace, care pot fi fatale, dacă rămân nemonitorizate și netratate”, este concluzia medicilor.

Peste 40% dintre cei diagnosticați în timpul perioadei amintite au suferit intervenții de reducere a riscului, precum montarea de pacemakere, defibrilatoare implantabile, chirurgie de ablație sau, în două cazuri, transplant de inimă.

Profesorul Michael Papadakis, coordonatorul studiului, a explicat: „Acest studiu demonstrează că screening-ul cardiac poate salva vieți. În 10 ani de screening, am găsit sute de tineri cu probleme cardiace grave, care au primit tratament la timp, înainte de producerea unei tragedii. Studiul arată și că un singur control medical nu este suficient”.

„Unele afecțiuni se dezvoltă în timp și altele sunt foarte greu de detectat, la o vârstă tânără. Așadar, dacă vrem să reducem riscul morții cardiace subite la tineri, avem nevoie să dezvoltăm strategii de prevenție tot mai inteligente”.

