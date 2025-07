Tragedie la Curtea Regală. Rosie Roche, VERIȘOARA prinților William și Harry, găsită fără viață lângă o armă de foc

Rosie Roche, în vârstă de 20 de ani și verișoară de gradul doi a prinților William și Harry, a fost găsită fără viață în casa familiei din Wiltshire, cu o armă de foc lângă trupul său. Poliția britanică nu suspectează implicarea unei terțe persoane.

Tragedia a avut loc pe 14 iulie, atunci când Rosie Roche, studentă la Universitatea din Durham, a fost găsită decedată de mama și sora ei, în casa familiei din Wiltshire, unde își pregătea bagajele pentru o excursie cu prietenii. Lângă corpul său se afla o armă de foc, potriivt Mirror.co.uk.

Rosie era nepoata unchiului prințesei Diana, fapt ce o plasa într-o relație de rudenie apropiată cu prinții William și Harry.

Moartea sa este acum investigată de autoritățile britanice, dar primele concluzii indică faptul că „nu a fost implicată nicio terță persoană”, după cum a declarat medicul legist Grant Davies, în cadrul unei audieri desfășurate la tribunalul din Wiltshire și Swindon.

Potrivit anchetatorilor, decesul nu este considerat unul suspect , însă ancheta completă a fost amânată până pe 25 octombrie. Într-o reacție oficială, o purtătoare de cuvânt a familiei a transmis: „Va fi profund regretată”.

Tragedie cu repetiție în jurul Casei Regale

Moartea lui Rosie Roche amintește de un alt caz care a afectat familia regală britanică. În februarie anul trecut, Thomas Kingston, soțul lui Lady Gabriella Windsor – verișoară a prinților William și Harry – a fost găsit mort cu o armă de foc lângă el, în locuința părinților din Cotswolds. Bărbatul în vârstă de 45 de ani suferise o rană traumatică la cap, însă poliția a stabilit că nici în acest caz nu a fost vorba despre un act criminal, ci o sinucidere.

Despre Kingston, prietenii au spus că „îi punea mereu pe ceilalți pe primul loc, ceea ce i-ar fi afectat sănătatea mintală”. Fostul finanțist, absolvent al Universității din Bristol, supraviețuise în trecut unui atac sinucigaș cu bombă în Bagdad, în anul 2004, în timp ce lucra ca negociator în cazuri de ostatici.

Reflectând asupra acelui moment, reverendul Canon Andrew White, care conducea singura biserică anglicană din Irak la acea vreme, a rememorat: „Am spus: «Ce facem, Tom?»

Și el a răspuns: «Rugați-vă». Am spus: «Doamne, ai milă de noi» și, brusc, un petrolier uriaș a explodat la doar 25 de metri în fața noastră. Dacă nu am fi fost blocați în trafic, am fi murit pe loc. Dar asta era ceva obișnuit. Se întâmpla zilnic.”