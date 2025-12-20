Ucraina va construi drone maritime cu Portugalia. „Vor ajuta la apărarea Europei de pe mare”. Ce țări au mai încheiat astfel de acorduri cu Kievul

Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord pentru producția comună de drone maritime ucrainene, a declarat, sâmbătă, consilierul președintelui ucrainean Oleksandr Kamyshin.

Potrivit acdestuia, după ce și-au dovedit valoarea, dronele „vor ajuta Portugalia să apere Europa de pe mare”.

„Am demonstrat că USV-urile noastre funcționează perfect împotriva navelor de război și submarinelor rusești. Acum vor ajuta Portugalia să apere Europa de pe mare”, spune Oleksandr Kamyshin pe X, în engleză.

Ulterior, informația că Ucraina și Portugalia vor produce în comun drone navale a fost confirmată și de președintele Volodimir Zelenski.

„Astăzi, Ucraina și Portugalia au făcut o declarație comună privind stabilirea unui parteneriat pentru producția de drone maritime. Aceasta a fost semnată împreună cu prim-ministrul Portugaliei, care se află, astăzi, într-o vizită oficială în Ucraina. Acesta este unul dintre cele mai promițătoare domenii în domeniul apărării în prezent. Este important să avem rezultate. În toate părțile Europei noastre trebuie să existe suficientă putere pentru a contracara orice amenințări, iar dronele moderne sunt un instrument real de apărare.“, spune Zelenski pe canalul său de Telegram.

Acesta și-a exprimat recunoștința făță de Portugalia pentru contribuția la programul PURL, care permite Ucrainei să cumpere arme americane.

„Portugalia a sprijinit, de asemenea, decizia comună europeană privind garanția financiară de securitate pentru Ucraina în următorii ani, care se ridică la 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o sumă foarte importantă.

Mulțumesc lui Luís Montenegro pentru această vizită. Mulțumesc Portugaliei pentru respectul și sprijinul acordat comunității ucrainene. Și, în mod special, aș dori să evidențiez contribuția la reconstruirea infrastructurii noastre educaționale – școlile ucrainene din Cernigov și Cerkasy. Mulțumesc, Portugalia.“, a mai transmis președintele ucrainean.

O fabrică din sudul Germaniei va produce drone pentru Ucraina

Săptămâna aceasta, Ucraina a încheiat parteneriate pentru producția de drone cu mai multe țări europene. O companie ucraineană, din domeniul apărării, a încheiat,luni, un acord de 100 de milioane de euro cu o fabrică bavareză pentru a produce zeci de mii de drone în Germania.

Gama de produse include drona Linsa, care s-a dovedit eficientă pe câmpul de luptă, drona de recunoaștere Zoom, precum și sistemul de mitraliere și lansatoare de grenade Buria, operat de la distanță.

Potrivit datelor FT, Frontline și Quantum vor să producă aproximativ 10.000 de drone anul viitor la o nouă fabrică în valoare de 40 de milioane de euro din sudul Germaniei. Dronele produse inițial vor fi utilizate exclusiv de Ucraina.

Ucraina produce drone împreună cu partenerii săi

Recent, presa internațională scria că Marea Britanie va semna un acord cu Ucraina privind dezvoltarea și producția în comun de echipamente militare avansate. Acordul prevedea schimbul de tehnologie care va consolida securitatea națională a ambelor țări.

Anterior, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a declarat, de asemenea, că Ucraina, împreună cu Statele Unite, a început să producă drone interceptor capabile să contracareze UAV-urile de atac rusești.

În plus, Ucraina și Norvegia vor produce în comun drone dezvoltate la nivel național. Documentul relevant a fost semnat de miniștrii apărării din ambele țări.

În urmă cu câteva zile, jurnaliștii Economedia anunațau că firma românească BlueSpace Technology va produce drone interceptoare sub licență ucraineană și modele autonome kamikaze. Anunțul a fost făcut de CEO-ul companiei, Constantin Pintilie, la un eveniment organizat la una dintre facilitățile firmei. Dronele interceptoare sunt folosite pentru a elimina alte tipuri de drone, precum cele de atac sau supraveghere și recunoaștere.

Reamintim că la sfârșitul lunii iulie, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina intenționează să lanseze producția internațională de drone pentru război. La acea vreme, țara convenise asupra unei linii de producție comune cu Danemarca.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

O fabrică din sudul Germaniei va produce drone pentru Ucraina. Ce modele vor fi realizate și cât vor costa

Dronă de provenineță necunoscută pe teritoriul Turciei. Autoritățile raportează al doilea incident în mai puțin de 24 de ore

Atacurile la distanță lungă ale Ucrainei dau bine pe ecran, dar eficacitatea lor este plasată sub un semn de întrebare. „Pentru Moscova, costul a fost neglijabil”