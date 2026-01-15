Trezoreria SUA a lansat noi sancțiuni împotriva regimului iranian pentru uciderea protestatarilor

Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA au lansat noi sancțiuni împotriva regimului clerical de la Teheran pentru uciderea protestatarilor pașnici.

Biroul de Control asupra Activelor Străine al departamentului a anunțat că va acționa și împotriva rețelelor bancare din umbră care îi permite elitelor regimului clerical să fure și să spele bani din profitul generat de resursele naturale ale țării.

„SUA sunt alături de poporul iranian în căutarea libertății și justiției”,a spus șeful Trezoreriei Scott Bessent.

„La ordinul președintelui Trump, Trezoreria va sancționa liderii cheie implicați în oprimarea brutală a poporului iranian. Trezoreria va utiliza fiecare instrument pentru a-i via pe cei aflați în spatele regimului tiranic care încalcă drepturile omilui”, a spus secretarul.

18 indivizi și entități care au făcut evaziune fiscală cu banii generați din producția și vânzarea petrolului iranian și care operează rețele bancare din umbră au fost sancționați, inclusiv instituțiile bancare Bank Melli și Shahr Bank.

