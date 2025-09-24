Prima pagină » Știri externe » Trump critică dur reangajarea moderatorului Jimmy Kimmel /„Este doar o EXTENSIE a Partidului Democrat”

Trump critică dur reangajarea moderatorului Jimmy Kimmel /„Este doar o EXTENSIE a Partidului Democrat"

24 sept. 2025, 19:35, Știri externe
Trump critică dur reangajarea moderatorului Jimmy Kimmel /„Este doar o EXTENSIE a Partidului Democrat”

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat vehement decizia postului de televiziune ABC News de reangajare a moderatorului Jimmy Kimmel, pe care îl acuză că este lipsit de talent și servește interesele Partidului Democrat.

Jimmy Kimmel a fost reangajat la postul ABC News, pe fondul protestelor față de disponibilizarea sa, după ce tratase superficial asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

“Nu a fost niciun moment intenția mea să tratez superficial moartea acestui tânăr”, a declarat Jimmy Kimmel.

Săptămâna trecută, postul ABC News oprise emisia show-ului lui Jimmy Kimmel după ce acesta sugerase că asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, era adept al mișcării politice ”Să facem America din Nou Măreață, MAGA”. Suspendarea comicului a generat proteste față de cenzura din Statele Unite.

Însă președintele Donald Trump a contestat vehement decizia de reangajare a lui Jimmy Kimmel.

”Nu pot să cred că postul ABC Știri False l-a reangajat pe Jimmy Kimmel. Casa Albă a fost informată de ABC că show-ul lui a fost anulat. S-a întâmplat ceva între timp, întrucât audiența sa nu mai există, iar talentul nu a existat deloc. De ce ar vrea înapoi pe cineva care are o prestație atât de proastă, care nu are niciun haz, care periclitează postul de televiziune prin promovarea în proporție de 99% a mizeriilor Partidului Democrat. Este doar o extensie a Convenției Naționale a Partidului Democrat și, din cunoștințele mele, aceasta ar fi o contribuție ilegală la campania electorală. Cred că vom face verificări la ABC asupra acestei situații. O să vedem cum. Ultima dată când i-am vizat, mi-au dat 16 milioane de dolari. Pare chiar productivă o astfel de inițiativă. Sunt un grup de ratați. Iar Jimmy Kimmel să putrezească în audiența sa slabă”, a afirmat Donald Trump, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

