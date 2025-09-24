Prima pagină » Economic » Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”

Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”

24 sept. 2025, 18:07, Economic
Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”

Comisia Europeană a refuzat să comenteze, miercuri, solicitările Statelor Unite și planurile Bruxellesului de renunțare în totalitate la importurile de petrol și gaz din Rusia, în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

Rugat să spună dacă Ungaria și Slovacia vor putea importa în continuare, ca excepție, petrol și gaze din Rusia, Olof Gill, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, a refuzat să facă vreun comentariu.

”Mulțumim, v-ați răspuns deja la propria întrebare. Nu voi face comentarii în plus față de ce am spus, anume că vom face un anunț la momentul potrivit”, a afirmat Olof Gill.

Președintele SUA, Donald Trump, le-a cerut marți țărilor europene să înceteze achizițiile de energie rusească.

”China și India sunt primii finanțatori ai războiului din Ucraina, prin continuarea achizițiilor de petrol rusesc, dar, fără a avea nicio scuză, nici măcar state membre NATO nu au oprit total importurile de energie din Rusia. Am aflat despre acest lucru acum două săptămâni și nu am fost încântat. Gândiți-vă, finanțează războiul împotriva lor înșiși. Cine a mai pomenit așa ceva?!”, a declarat Trump în discursul rostit la tribuna Adunării Generale a ONU.

”Dacă Rusia nu va fi pregătită să accepte un acord de oprire a războiului, Statele Unite sunt pregătite să impună o serie de tarife vamale puternice, care cred că ar opri foarte rapid vărsarea de sânge. Dar, pentru ca aceste tarife să fie eficiente, toate națiunile europene, toți cei adunați aici acum, va trebui să vă alăturați prin aceleași măsuri. Statele europene trebuie să înceteze imediat achizițiile de energie din Rusia”, a subliniat președintele SUA.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a părut să susțină inițiativa președintelui Trump, precizând însă că decizia aparține Consiliului UE.

”Președintele Trump are dreptate în totalitate. Noi acționăm în acest sens, am redus masiv aprovizionarea cu gaze din Rusia, am renunțat total la cărbunii din Rusia, am redus și aprovizionarea cu petrol, dar încă mai cumpărăm pe continentul european. Iar acum impunem sancțiuni asupra porturilor unde vine gaz lichefiat din Rusia și vrem să aplicăm tarife asupra petrolului rusesc care încă ajunge în UE. Practic, acționăm pentru eliminarea ultimelor fragmente de petrol și gaz rusesc care ajung în UE, vrem să scăpăm de ele”, a afirmat președintele Comisiei Europene.

Rugată să spună dacă importurile de energie rusească vor fi sistate abia în 2027, Ursula von der Leyen a semnalat că depune eforturi pentru ca acest lucru să se întâmple mai curând.

”Vrem să renunțăm mai devreme, absolut. Deci, până la sfârșitul anului, am stabilit reducerea treptată, acum am propus sancțiunile, trebuie agreate de statele membre. Dar trebuie să acționăm mai rapid, pentru că fondurile ajung în buzunarele lui Vladimir Putin și nu se poate acest lucru”, a subliniat ea.

Foto: Profimedia

Video: Comisia Europeană

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Italia trimite o FREGATĂ pentru protejarea flotilei umanitare atacate de Israel /UE condamnă vehement incidentele din Mediterană

Guvernul FRANȚEI ia măsuri împotriva deficitului bugetar/ Lecornu suspendă cheltuielile în domeniul comunicării

Citește și

EXCLUSIV Se știe data la care va fi deschis lotul 2 de pe Autostrada Ploiești – Buzău, parte din autostrada Moldovei
16:30
Se știe data la care va fi deschis lotul 2 de pe Autostrada Ploiești – Buzău, parte din autostrada Moldovei
ENERGIE Nuclearelectrica semnează cu cea mai mare bancă din lume finanțarea de 620 mil. euro pentru trei reactoare nucleare
16:22
Nuclearelectrica semnează cu cea mai mare bancă din lume finanțarea de 620 mil. euro pentru trei reactoare nucleare
VIDEO Trump contestă, de la tribuna ONU, POLITICILE ecologice și în materie de imigrație /„Vor produce moartea Europei Occidentale”
21:01
Trump contestă, de la tribuna ONU, POLITICILE ecologice și în materie de imigrație /„Vor produce moartea Europei Occidentale”
JOBURI Concedierile din mediul privat în prima jumătate a anului 2025, cu 30% mai MARI decât anul trecut. Vor urma disponibilizări și în rândul bugetarilor
19:28
Concedierile din mediul privat în prima jumătate a anului 2025, cu 30% mai MARI decât anul trecut. Vor urma disponibilizări și în rândul bugetarilor
VIDEO Trump le cere țărilor europene să oprească importurile de ENERGIE din Rusia /„Finanțează războiul”
18:53
Trump le cere țărilor europene să oprească importurile de ENERGIE din Rusia /„Finanțează războiul”
TURISM Prețul plătit de un turist român pentru a mânca o PIZZA lângă Colosseumul din Roma: „Nu e ca la Pizza Hut sau ca-n Centrul Vechi al Bucureștiului”
17:55
Prețul plătit de un turist român pentru a mânca o PIZZA lângă Colosseumul din Roma: „Nu e ca la Pizza Hut sau ca-n Centrul Vechi al Bucureștiului”
Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
KanalD
Yana, o tânără de doar 23 de ani, a fost ucisă cu brutalitate de fostul iubit. Bărbatul a bătut-o și i-a pus trupul într-o valiză: ,,A agonizat 15 minute fără oxigen”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Evz.ro
Irinel Columbeanu se miliogește de Anna Lesko, ea îl ignoră
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
ADN-ul de la denisovani ar putea oferi rezistență la malarie
EXTERNE Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri
18:16
Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri
POLITICĂ Premierul Ilie Bolojan CRITICĂ public protestul angajaților din Guvern, după ce i-a vânat: „Nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie”
18:08
Premierul Ilie Bolojan CRITICĂ public protestul angajaților din Guvern, după ce i-a vânat: „Nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie”
EXCLUSIV Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL
18:00
Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL
VIDEO EXCLUSIV Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală”
17:38
Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală”
EXTERNE Mesajul lui Volodimir Zelenski către liderii mondiali adunați la ONU: „Încheierea războiului e mai ieftină decât sprijinul pentru Ucraina””
17:37
Mesajul lui Volodimir Zelenski către liderii mondiali adunați la ONU: „Încheierea războiului e mai ieftină decât sprijinul pentru Ucraina””
POLITICĂ După ce a îndoit România cu taxe, Bolojan cere politicienilor SOLIDARITATE cu POPORUL. Subvențiile pentru partide, forfecate la rectificare
17:36
După ce a îndoit România cu taxe, Bolojan cere politicienilor SOLIDARITATE cu POPORUL. Subvențiile pentru partide, forfecate la rectificare