Lee Jae-Myung a rostit un prim discurs la tribuna ONU/ Președintele sud-coreean continuă eforturile pentru îmbunătățirea relațiilor cu PHENIANUL

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat, marți, că va opri „cercul vicios al tensiunilor militare inutile” cu Phenianul, cu scopul de a obține o pace durabilă în regiune.

Lee Jae-Myung și-a împărtășit viziunea asupra soluționării conflictului cu Coreea de Nord, „bazat pe o percepție calmă că denuclearizarea nu poate fi realizată într-un timp scurt”.

Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, a respins, duminică, orice încercarea a Washingtonului de a opri programul său nuclear. Totuși, Kim Jong-Un s-a arătat deschis să reia discuțiile cu președintele american, Donald Trump, în cazul în care acesta renunță la pretențiile sale de denuclearizare.

„Dacă Statele Unite își abandonează obsesia delirantă cu denuclearizarea și, recunoscând realitatea, doresc cu adevărat să coexiste pașnic cu noi, atunci nu există niciun motiv pentru care să nu putem sta în fața lor”, a declarat Kim Jong-Un. „Personal, am amintiri plăcute despre actualul președinte american, Donald Trump”, a adăugat liderul nord-coreean.

Coreea de Nord ar putea relua dialogul cu SUA

Lee Jae-Myung a insistat că „va continua să caute o cale pentru a reduce tensiunile militare și de a reinstaura încrederea intercoreeană”, reamintind de acțiunile recente de îmbunătățire a relațiilor, precum oprirea propagandei anti-nord-coreene la graniță.

„Prin extinderea schimburilor intercoreene în ceea ce privește cooperarea, vom avea o cale pentru o pace sustenabilă”, a declarat Lee Jae-Myung, potrivit cotidianului The Japan Times.

Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud și-au reafirmat, marți, „angajamentul ferm” față de „denuclearizarea completă” a Coreei de Nord.

Înalții diplomați au „reafirmat importanța coordonării strânse a politicilor privind Coreea de Nord între cele trei țări și s-au angajat să consolideze consultările trilaterale privind Phenianul la toate nivelurile”, colaborând, totodată, pentru menținerea sancțiunilor internaționale împotriva Phenianului.

