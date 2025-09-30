Trump s-ar simți OFENSAT dacă nu primește Premiul Nobel pentru Pace: Este o insultă la adresa țării noastre

Președintele american Donald Trump nu își dorește Premiul Nobel pentru Pace doar pentru sine, ci pentru țară, susține liderul de la Casa Albă într-un discurs adresat generalilor armatei Statelor Unite.

Într-un discurs amplu care s-a întins pe mai mult de o oră, Trump a susținut în fața Departamentului de Război de ce neacordarea Premiului Nobel pentru Pace ar reprezenta o chestiune ofensatoare pentru SUA.

„Istoria noastră este plină de eroi militari care au înfruntat toți dușmanii, străini și interni. De la inaugurarea mea ca președinte, asistăm la revenirea triumfătoare a păcii prin putere. America este din nou respectată ca țară. În lunile următoare, vom face anunțuri istorice pentru a îmbrățișa pe deplin identitatea Departamentului de Război. Îmi place numele. Este atât de grozav. Cred că oprește războaiele. Vom rezolva războiul din Fâșia Gaza. Termeni unui acord de pace au fost acceptați de Israel și aprobați de opt națiuni proeminente cu majoritate musulmană, printre care Egipt, Turcia și Arabia Saudită, dar nu au fost aprobați de Hamas. Vom vedea ce se întâmplă. În ceea ce privește Premiul Nobel pentru Pace, ar fi o mare insultă la adresa țării noastre să nu-l primim. Vă spun asta. Eu personal nu-l vreau. Vreau ca țara să-l primească”, susține Trump.

Comitetul Nobel se va reuni pe 10 octombrie pentru a decerna prestigiosul premiu, însă președintele american nu este văzut ca favorit pentru a primi această distincție, notează New York Post.

