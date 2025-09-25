Specialiștii NU cred că Donald Trump va primi Premiul Nobel pentru Pace. Care este motivul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu va câștiga Premiul Nobel pentru Pace pe care îl râvnește atât de mult, deoarece acesta încalcă ordinea internațională pe care comitetul de acordare a premiilor o prețuiește atât de mult, spun mai mulți experți consultați de Reuters.

Lobby-ul său este probabil, de asemenea, contraproductiv, spun specialiștii. Comitetul de acordare a premiilor preferă să lucreze independent, adăpostindu-se de presiunile externe, a declarat unul dintre membrii săi.

În schimb, organismul format din cinci membri ar putea dori să premieze o organizație umanitară care lucrează într-un mediu care a devenit mai dificil, parțial din cauza reducerilor de ajutor financiar din partea SUA, solicitate de Donald Trump.

Anunțul cu privire la Premiul Nobel pentru Pace va fi făcut pe 10 octombrie. Specialiștii susțin că anul acesta, premiul ar putea merge la agenția ONU pentru Refugiați, UNHCR, agenția ONU pentru copii, UNICEF, Crucea Roșie, Medici Fără Frontiere sau un grup local, cum ar fi Emergency Response Rooms din Sudan, printre altele.

„Nu are nicio șansă să primească Premiul pentru Pace”, a spus Asle Sveen, un istoric al premiului, citând printre motive sprijinul lui Trump pentru Israel în războiul din Gaza și încercările sale de apropiere de președintele rus Vladimir Putin.

Testamentul lui Alfred Nobel, fondatorul premiului, prevede că distincția ar trebui acordată persoanei „care a făcut cel mai mult sau cel mai bine pentru a promova fraternitatea între națiuni”.

Nina Graeger, directoarea Institutului de Cercetare a Păcii din Oslo, spune că Donald Trump nu face acest lucru.

„A retras SUA din Organizația Mondială a Sănătății și din Acordul de la Paris privind clima, a inițiat un război comercial împotriva vechilor prieteni și aliați. Nu este exact ceea ce ne gândim atunci când vorbim de un președinte pașnic sau de cineva care este cu adevărat interesat să promoveze pacea”, a declarat ea pentru Reuters.

Cu siguranță, mulți candidați surprinzători au câștigat Premiul Nobel pentru Pace în trecut: Barack Obama la mai puțin de opt luni după ce a devenit președinte al SUA sau consilierul american pentru securitate națională, Henry Kissinger, în toiul războiului din Vietnam.

„Uneori, oamenii au primit Premiul pentru Pace în ciuda unui istoric brutal, a unui istoric autoritar, a unui trecut în care au contribuit la rău sau cel puțin la fapte rele”, a spus Henrik Syse, fost membru al Comitetului Nobel din Norvegia.

„Dar au văzut în mod explicit că lucrurile la care au contribuit erau greșite și, prin urmare, au luat măsurile necesare pentru a corecta aceste greșeli”, a spus el, citând exemplul lui F.W. de Klerk, ultimul lider al Africii de Sud din era apartheidului, care a câștigat premiul împreună cu Nelson Mandela în 1993.

Dacă Trump va putea să pună presiune pe Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina sau pe liderul israelian Benjamin Netanyahu pentru a opri războiul din Gaza, el ar putea fi luat în considerare drept un posibil candidat, a spus Graeger.

