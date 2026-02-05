Un deputat ucrainean și un consilier regional sunt anchetați de autoritățile anticorupție pentru o schemă de deturnare a producției agricole din ferme de stat. Prejudiciul este estimat la aproape 30 de milioane de hrivne (moneda ucraineană n.red), adică aproape 800.000 de dolari.

Un deputat din Ucraina și un consilier regional sunt vizați într-o anchetă de amploare privind deturnarea unor cantități uriașe de produse agricole din mai multe ferme de stat, scrie publicația Mezha.com Mediafax.ro.

Potrivit Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și SBU, schema ar fi provocat pierderi de aproximativ 30 de milioane de hrivne, echivalentul a aproape 800.000 de dolari.

„S-a stabilit că deputatul a organizat, de asemenea, o schemă de deturnare a proprietății Academiei Naționale de Științe Agricole, în valoare totală de peste 30 de milioane UAH”, transmite serviciul de securitate ucrainean SBU.

Anchetatorii susțin că suspecții au sustras cantități mari de floarea-soarelui și porumb, provenite din unități agricole aflate în subordinea Academia Națională de Științe Agrariene a Ucrainei. Operațiunea ar fi fost pusă în practică în mai multe etape, începând cu anul 2021.

Deputatul ucrainean mai are un dosar penal pentru mită

Procurorii anticorupție arată că deputatul, care este deja trimis în judecată într-un alt dosar pentru o mită de 85.000 de dolari, ar fi acționat împreună cu directorul unei ferme de cercetare și cu alți complici.

Aceștia ar fi organizat recoltarea și transportul producției agricole către depozite private din regiunile Cernihiv și Poltava, deși recolta trebuia livrată către depozitele instituțiilor de stat.

„În total, au fost sustrase peste 990 de tone de semințe de floarea-soarelui și 1.400 de tone de porumb, cu o valoare estimată la 27,3 milioane de grivne”, au transmis anchetatorii NABU.

Schema ar fi continuat și în 2022, când alte 203 tone de semințe de floarea-soarelui au fost direcționate către depozite controlate de suspecți. Pentru a ascunde deturnarea, autoritățile susțin că volumul real al producției nu a fost consemnat în documentele oficiale.

„Pentru a disimula infracțiunea, cantitatea reală a producției agricole nu a fost reflectată în documentele de însoțire”, a precizat NABU.

În acest dosar sunt cercetați deputatul ucrainean, un consilier al Consiliului Regional Kiev, doi directori ai unor întreprinderi agricole de stat și un complice. Toți sunt acuzați de delapidare în proporții deosebit de mari și complicitate la deturnarea producției agricole.

