Rusia amenință direct NATO: „Orice soldat străin ajuns în Ucraina va deveni țintă militară, după un eventual acord de pace”

Mihai Tănase
05 feb. 2026, 10:19, Știri externe
Rusia amenință direct NATO:
Maria Zaharova | Foto - Mediafax

Rusia amenință că va ataca orice soldat NATO desfășurat în Ucraina după un eventual acord de pace. Moscova califică drept inacceptabilă prezența trupelor din „coaliția celor dispuși” și spune că acestea vor fi considerate ținte militare legitime.

Rusia a lansat miercuri un avertisment dur la adresa țărilor occidentale, amenințând că va trata drept ținte militare legitime orice trupe străine care ar fi desfășurate pe teritoriul Ucraina după semnarea unui acord de pace, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerul rus de Externe, Maria Zaharova.

„Apariția trupelor „coaliției voluntarilor” pe teritoriul Ucrainei este categoric inacceptabilă; acestea vor fi considerate de Moscova ca o țintă militară legitimă”, a afirmat Zaharova, potrivit Interfax.ru.

Potrivit acesteia, planul ar presupune desfășurarea unor forțe conduse de Marea Britanie și Franța, ceea ce, în viziunea Kremlinului, echivalează cu o intervenție militară directă.

„Toate acestea, desigur, reprezintă un plan evident de intervenție militară străină, așa ar trebui numit. Acest lucru este categoric inacceptabil pentru noi”, a declarat oficialul rus.

Rusia respinge desfășurarea de trupe occidentale în Ucraina

Zaharova a reiterat poziția fermă a Moscovei, subliniind că Rusia respinge orice desfășurare de trupe occidentale în Ucraina, indiferent de justificare.

„Rusia a declarat în repetate rânduri că desfășurarea trupelor țărilor occidentale pe teritoriul Ucrainei sub orice pretext ar reprezenta o amenințare la adresa securității noastre. Aceste trupe vor fi considerate de noi ca o țintă militară legitimă”, a adăugat ea.

Declarațiile vin în contextul în care Emmanuel Macron, Keir Starmer și Volodimir Zelenski au semnat, în luna ianuarie, o declarație de intenție privind posibilitatea desfășurării unor forțe multinaționale în Ucraina după încetarea ostilităților.

Documentul a fost semnat în cadrul unei reuniuni desfășurate la Paris, cu participarea reprezentanților statelor membre ale Coaliția celor dispuși.

Această coaliție reunește zeci de țări care oferă sprijin militar Ucrainei și analizează, printre altele, posibilitatea trimiterii unor forțe de menținere a păcii după încheierea conflictului. Moscova consideră însă orice astfel de scenariu drept o escaladare majoră și o amenințare directă la adresa securității sale.

