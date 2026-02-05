Prima pagină » Știri externe » Trump are un mesaj dur pentru liderul suprem al Iranului: „Ar trebui să fie foarte îngrijorat”. „Vreau pace în Orientul Mijlociu”

05 feb. 2026, 10:24, Știri externe
Trump are un mesaj dur pentru liderul suprem al Iranului: „Ar trebui să fie foarte îngrijorat”. „Vreau pace în Orientul Mijlociu”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, într-un interviu preînregistrat acordat postului de televiziune NBC News, că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „ar trebui să fie foarte îngrijorat”, relatează CNN.

Tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat, în ultimele săptămâni, în urma represiunii sangeroase a forțelor de securitate iraniene împotriva protestatarilor antiguvernamentali din toată țara, care l-a determinat pe Trump să trimită o „armadă” militară americană în regiune și să amenințe cu lansarea unor atacuri.

Armata iraniană a avertizat că orice atac va fi întâmpinat cu o reacție imediată și decisivă, inclusiv lovituri asupra forțelor și bunurilor americane din regiune.

„Aș spune că el (liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei) ar trebui să fie foarte îngrijorat. Da, ar trebui să fie”, a declarat Trump pentru NBC News.

Trump, care a amenințat pentru prima dată cu lovituri împotriva Iranului în timpul represiunii protestelor de stradă de luna trecută, a declarat că acțiunile sale au sprijinit demonstranții, în ciuda faptului că nu a trecut la acțiuni directe.

Discuțiile cu miză mare cu privire la programul nuclear al Iranului sunt programate să aibă loc vineri în capitala Omanului, Muscat. La acestea vor lua parte ministrul iranian de externe Abbas Araghchi și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

Însă ambele părți par să aibă agende diferite.

Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat că administrația Trump dorește ca negocierile să se concentreze nu numai pe programul nuclear al Iranului, ci și pe „raza de acțiune a rachetelor balistice”, „sprijinul acordat organizațiilor teroriste din regiune” și „tratamentul aplicat propriului popor”.

Presa internațională a raportat că negocierile se vor limita, însă, la programul nuclear al Iranului și la ridicarea sancțiunilor, care este „principala cerere” a țării.

Iranul și SUA au purtat mai multe runde de negocieri nucleare indirecte în aprilie și mai 2025, înainte ca un atac surpriză al Israelului asupra Iranului la mijlocul lunii iunie să ducă la anularea negocierilor ulterioare. Câteva zile mai târziu, a urmat atacul SUA asupra Iranului, care a pus efectiv capăt procesului.

„Vreau pace în Orientul Mijlociu”, a spus Trump. „Dacă nu am fi eliminat arma nucleară, nu am fi avut pace în Orientul Mijlociu, deoarece țările arabe nu ar fi putut face niciodată acest lucru”, a declarat Trump în interviul acordat NBC News. „Le era foarte, foarte frică de Iran. Acum nu le mai este frică de Iran”, a spus el.

Trump a mai spus că a fost informat că Iranul intenționează să reia programul nuclear în alte locații.

„Iată care este situația: dacă încearcă din nou și le transmit că, dacă o fac, îi vom trimite înapoi și vom face din nou treaba asta. Au încercat să se întoarcă la locul accidentului. Nici măcar nu au reușit să se apropie de el. A fost o distrugere totală. Se gândeau să înceapă un nou proiect în altă parte a țării. Am aflat despre asta. Am spus: «Dacă faceți asta, vă vom face să plătiți foarte scump»”, a spus președintele SUA.

Pe fondul tensiunilor crescânde, țările vecine au mediat între cele două părți pentru a evita un război, subliniind că orice conflict ar putea să se extindă și să destabilizeze Orientul Mijlociu.

Marți, un portavion american a doborât o dronă iraniană care „s-a apropiat agresiv” de navă în Marea Arabiei, potrivit armatei americane.

Recomandarea video

