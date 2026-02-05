Prima pagină » Știri externe » Inundații masive pe Coasta de Azur. Străzile din orașul francez Antibes, transformate în râuri de ploile torențiale și grindina abundentă

Inundații masive pe Coasta de Azur. Străzile din orașul francez Antibes, transformate în râuri de ploile torențiale și grindina abundentă

Mihai Tănase
05 feb. 2026, 10:50, Știri externe

O furtună extremă s-a dezlănțuit violent pe Coasta de Azur, afectând îndeosebi orașul francez Antibes. Ploile torențiale și grindină abundentă au transformat străzile în râuri. Locuitorii vorbesc despre un fenomen fără precedent în ultimele decenii.

Scenele incredibile au avut loc miercuri în Antibes par desprinse dintr-o stațiune montană, nu de pe Coasta de Azur. Un excavator a fost folosit ca plug de zăpadă pentru a îndepărta straturile groase de grindină care au acoperit complet străzile orașului, după o furtună de o violență rar întâlnită.

„Este prima dată când văd așa ceva în orașul Antibes, am restaurantul de douăzeci de ani, nu am văzut niciodată așa ceva. În curând vom merge la schi!”, spune un martor al dezastrului provocat de vremea extremă, potrivit tf1info.com.

Furtuna a lovit marți seara și a durat aproape trei ore, timp în care ploi torențiale și cantități impresionante de grindină s-au revărsat peste străduțele vechiului oraș. Locuitorii spun că intensitatea fenomenului i-a luat complet prin surprindere.

„Ați auzit furtuna?” „Da, eram acasă, într-adevăr pereții s-au zguduit”; „Eram la serviciu și nu am putut ajunge acasă până la ora 22:00”, povestesc trecătorii.

Nici miercuri dimineață deplasarea nu a fost ușoară, nici pe jos, nici cu mașina. Pe lângă Antibes, localitățile Vallauris și Golfe-Juan au fost, de asemenea, grav afectate. Furtuna s-a concentrat într-o zonă relativ restrânsă, iar unii locuitori s-au aflat chiar în centrul fenomenului.

„Era inundat, apa venea de aici și, pe măsură ce se acumula, se revărsa pe terasa mea. Apa a urcat atât de mult, cam un metru. A trebuit să urcăm și am rămas blocați, nu puteam ieși”, povestește Alain, unul dintre localnici. Pagubele sunt importante inclusiv în locuința sa.

Într-o reședință din zonă, o alunecare de teren produsă în jurul orei 3 dimineața i-a surprins pe locatari în somn.

„Am coborât să mă uit și terasamentul care era chiar în fața mașinii s-a scufundat, s-a prăbușit”, spune unul dintre ei. Accesul către unele locuințe este extrem de dificil, iar familiile sunt nevoite să se strecoare printre dărâmături pentru a ajunge acasă.

„Nu mai putem urca la casă, chiar dacă am copiii acolo sus. Va trebui să curățăm totul acum”.

Specialiștii atrag atenția că astfel de fenomene, de tip episod mediteranean staționar, nu sunt noi pe Coasta de Azur, însă apar din ce în ce mai frecvent în perioade atipice.

„Acest tip de fenomen apare, în mod clasic, la sfârșitul verii, când Mediterana este foarte caldă. Dar, în ultimii ani, odată cu evoluția temperaturilor în Mediterana, putem întâlni acest tip de eveniment la începutul primăverii sau iarna”, explică Alexandre Roumagnac.

Oamenii de știință analizează evoluția acestor furtuni, pe fondul încălzirii apelor Mediteranei, care, deși nu ating temperaturile de la finalul verii, sunt mai ridicate decât în trecut, în special la suprafață. Municipalitățile afectate au solicitat deja recunoașterea oficială a stării de dezastru natural.

