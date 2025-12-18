Prima pagină » Știri externe » Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”

Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”

18 dec. 2025, 12:19, Știri externe
La Casa Albă, au fost instalate plăcile comemorative pentru toți președinții americani de până acum. Donald Trump a avut ocazia să-și exprime antipatia față de predecesorul său, Joe Biden, într-o manieră aparent „comică”, asemeni postărilor sale de pe rețelele sociale.

Noile plăci reprezintă cea mai recentă modificare realizată la Casa Albă odată cu revenirea președintelui Trump în funcție.

„Somnorosul Joe Biden”, cel mai dur criticat

Pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale”, Biden este singurul președinte american care nu a primit un portret propriu-zis. Placa sa comemorativă este reprezentată de o fotografie cu un stilou automat și un paragraf necenzurat, care evidențiază nemulțumirile lui Trump față de problemele administrației Biden:

„Somnorosul Joe Biden a fost, de departe, cel mai prost președinte din istoria Americii. Preluând funcția în urma celor mai corupte alegeri văzute vreodată în Statele Unite, Biden a supravegheat o serie de dezastre fără precedent care au adus națiunea noastră în pragul distrugerii. Politicile sale au cauzat cea mai mare creștere a inflației, determinând dolarul american să piardă mai mult de 20% din valoarea sa, în ultimii 4 ani. (…) Dezastrul lui din Afganistan a fost una dintre cele mai umilitoare evenimente din istoria Americii. (…) Văzând slăbiciunea devastatoare a lui Biden, Rusia a invadat Ucraina, iar teroriștii Hamas au lansat pe 7 octombrie atacul oribil asupra Israelului.”

Într-un final, Donald Trump își menționează, cu mândrie, recentul său succes electoral:

„Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, președintele Trump e reales într-o manieră alunecoasă și SALVEAZĂ AMERICA!”

Nici Obama nu a scăpat

Pe lângă criticile aduse la adresa lui Biden, textul de sub portretul lui Barack Obama, primul președinte afro-american din istoria Statelor Unite, îl descrie drept una dintre cele mai disputate personalități politice americane:

„Barack Hussein Obama a fost primul președinte de culoare, organizator comunitar, senator de Illinois cu un mandat și una dintre cele mai controversate figuri politice din istoria americană.” Textul său pune accentul, în plus, pe adoptarea a ceea ce Trump numește Legea pentru Asistența Medicală „inaccesibilă” și pentru semnarea Acordurilor Climatice de la Paris.

Și unii republicani sunt blamați

Criticile vizează, de asemenea, și republicanii. Plăcuța lui George W. Bush îl acuză direct de cruntele războaie din Afganistan și Irak:

„Președintele Bush a creat Departamentul pentru Securitate Internă, dar a început războaie în Afganistan și Irak, ambele nefiind de așteptat.”

Referitor la actualul președinte Trump, textul biografiei sale evidențiază realizările acestuia într-un mod favorabil, conform așteptărilor. Este menționat că a încheiat opt conflicte în opt luni, o cifră contestată de opoziție, și că a atras investiții de trilioane de dolari în SUA.

