Donald Trump, NEMULȚUMIT de fotografia de pe coperta revistei „Time” care salută „Triumful” președintelui din Orientul Mijlociu

14 oct. 2025, 12:09, Știri externe
Donald Trump, NEMULȚUMIT de fotografia de pe coperta revistei
Revista Time a etichetat acordul de pace din Orientul Mijlociu „Triumful” lui Donald Trump – dar președintele SUA este îngrijorat de o fotografie nemăgulitoare.

Președintele american Donald Trump a atacat revista Time, numind o fotografie de copertă care a însoțit un articol despre acordul său de pace în Orientul Mijlociu „cea mai proastă din toate timpurile”, notează Politico.

“Revista Time a scris o poveste relativ bună despre mine, dar imaginea ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile”, a scris Trump pe Truth Social marți dimineață. „Mi-au „dispărut” părul și apoi mi-au pus ceva care plutea deasupra capului, ceva care arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică. Foarte ciudat!”

După aceea, Trump a mai scris că fotografia era „o imagine super proastă care merită să fie criticată”.

Coperta revistei Time, dezvăluită luni alături de titlul „Triumful său”, prezintă o fotografie a lui Trump făcută dintr-un unghi jos, cu președintele privind în sus, aparent luminat din spate de lumina puternică a soarelui.

Numărul revistei Time marchează recunoașterea de către revistă a ceea ce a numit „o realizare remarcabilă a celui de-al doilea mandat al lui Trump” și un „punct de cotitură strategic” pentru Orientul Mijlociu: prima fază a unui acord de pace între Israel și Hamas care a dus la eliberarea tuturor ostaticilor israelieni deținuți în Gaza și la eliberarea a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni din Israel.

Remarcile lui Trump au venit la câteva ore după ce a încheiat vizitele la Tel Aviv, Ierusalim și Sharm el-Sheikh luni, unde a supravegheat semnarea acordului de pace din Gaza – un plan pe care l-a susținut personal și care a pus capăt oficial a doi ani de conflict după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul în regiune.

Relația lungă și complicată a lui Trump cu revista Time

Președintele, care a fost atât criticat, cât și lăudat pentru abordarea sa față de diplomația din Orientul Mijlociu, are o istorie lungă și complicată cu revista Time.

Publicația l-a prezentat adesea pe copertă, uneori nemăgulitor, dar l-a numit și “Persoana Anului” de două ori.

Aprilie 2025: Copertă pentru un interviu exclusiv. Această copertă a însoțit un interviu axat pe primele 100 de zile de întoarcere a lui Trump în funcție după alegerile din 2024.

Decembrie 2024: „Persoana anului”. Trump a fost numit Persoana Anului de către Time, coperta prezentând un portret al său.

Iunie 2024: „Donald Trump condamnat”. Această copertă a fost lansată după ce un juriu din New York l-a condamnat pe Trump în procesul privind banii dați pentru a garanta tăcerea unor persoane.

Mai 2024: „Dacă câștigă”. O copertă care discută despre potențialele implicații ale unei a doua președinții Trump.

Septembrie 2024: „În probleme”. O copertă care însoțește un articol despre problemele legale ale lui Trump.

Coperți notabile anterioare 2016:

„Persoana anului”. Trump a fost numit Persoana Anului 2016 după victoria din alegerile prezidențiale.

„Trump a dat de naiba.” Această copertă, cu o caricatură nemăgulitoare, a fost lansată în timpul campaniei prezidențiale a lui Trump.

Fată care plânge la graniță. O copertă cu imagine a unei tinere din Honduras plângând în timp ce Trump se uita la ea. Imaginea, legată de separările de familii la graniță, a stârnit controverse.

Foto: Profimedia

