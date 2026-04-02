Trump condiționează sprijinul militar pentru Ucraina. Strâmtoarea Ormuz, miza strategică pentru securitatea europei

Președintele Donald Trump amenință că oprește livrările de arme către Ucraina dacă Europa nu se implică în redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Decizia tensionează NATO și ridică miza securității energetice globale.

Președintele Donald Trump a lansat un avertisment fără precedent către aliații europeni, condiționând sprijinul militar pentru Ucraina de implicarea NATO în redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată de Iran.

Surse apropiate negocierilor, citate de Financial Times susțin că Donald Trump a cerut explicit implicarea forțelor navale ale NATO în redeschiderea Strâmtorii Ormuz, însă mai multe state europene au refuzat categoric. Trump a amenințat apoi că va opri furnizarea de echipament militar către inițiativa NATO „Prioritized Ukraine Requirements List” (PURL), care achiziționează arme pentru Ucraina și este finanțată de țările europene.

Inițial, cererile SUA de ajutor din partea forțelor navale ale NATO au fost refuzate, țările nefiind dispuse să se implice în conflict, iar mai multe dintre ele afirmând că acest lucru ar fi imposibil până la încheierea războiului.

Mesajul liderului de la Casa Albă vine într-un moment critic pentru echilibrul geopolitic global, în condițiile în care această rută maritimă asigură transportul a aproximativ 20% din producția mondială de petrol.

Șeful NATO face presiuni ca statele europene să asigure redeschiderea Strâmtorii Ormuz

În urma amenințării și a insistențelor secretarului general al NATO, Mark Rutte, Franța, Germania și Marea Britanie, printre alte țări, au emis o declarație pe 19 martie în care își exprimau „disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare”, se arată în raport.

„Rutte a fost cel care a insistat asupra declarației comune, deoarece Trump amenințase că se va retrage din PURL și, în general, din Ucraina”, a declarat pentru Financial Times un oficial informat cu privire la discuție, adăugând că declarația comună a trebuit să fie redactată atât de repede încât nu a fost suficient timp pentru a invita pe toată lumea să o semneze, unele țări urmând să se alăture ulterior.

Trump a fost „destul de isteric”, spune un oficial NATO.

Rutte a petrecut cele două zile dinaintea publicării declarației efectuând multiple apeluri telefonice cu Trump și cu secretarul de stat american Marco Rubio, au declarat alți doi oficiali. Un oficial a spus că Rutte l-a descris pe Trump ca fiind „destul de isteric” ca răspuns la refuzul europenilor de a se alătura efortului de protejare a Strâmtorii Ormuz.

Oficialii britanici au insistat că Marea Britanie discuta deja opțiuni „militare la nivel militar” pentru securizarea strâmtorii, dar nu au negat că Trump amenințase că se va retrage din PURL dacă aliații NATO nu vor oferi asistență în strâmtoare.

Trump a criticat în repetate rânduri aliații europeni pentru că nu s-au mobilizat să ajute SUA în timpul operațiunii „Epic Fury”, în timp ce SUA au ajutat Ucraina.

„Noi suntem acolo pentru a proteja NATO, pentru a-i proteja de Rusia. Dar ei nu sunt acolo pentru a ne proteja pe noi. Este ridicol”, a declarat Trump săptămâna trecută.

Trump a mai declarat miercuri pentru Reuters că ar lua „absolut” în considerare retragerea din NATO, repetând sentimentul pe care l-a exprimat pentru ziarul britanic Daily Telegraph.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat vineri că livrările militare ale SUA către Ucraina nu au fost întrerupte de războiul cu Iranul. Cu toate acestea, el nu a exclus posibilitatea ca SUA să redirecționeze armele destinate Ucrainei pentru a reface stocurile americane.

„Dacă avem nevoie de ceva pentru America și este american, îl vom păstra mai întâi pentru America”, a spus Rubio.

