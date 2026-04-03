Trump spune că Strâmtoarea Ormuz poate fi redeschisă cu „ușurință”

Donald Trump a declarat în cea mai recentă postare pe Truth Social că „Strâmtoarea Ormuz poate fi redeschisă cu ușurință”.

Președintele a adăugat că petrolul ar putea fi extras și America ar putea face profit cu ușurință.

Anterior, liderul de la Casa Albă a criticat dur liderii statelor europene membre NATO pentru lipsa de implicare în redeschiderea Strâmtoarei Ormuz.

„Cu puțin mai mult timp, putem DESCHIDE cu ușurință STRÂMTOAREA ORMUZ, putem EXTRAGE PETROLUL ȘI FACE O AVERE. AR FI O „ȘIROAIE” PENTRU LUME???”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Trum pregătește cea mai mare operațiune militară de la Irak încoace

Administrația Trump a anunțat că va trimite al treilea portavion al SUA în regiunea Orientului Mijlociu – USS George H.W. Bush, alături de portavioanele USS Gerald Ford și USS Abraham Lincoln.

De asemenesa, SUA au trimis zeci de mii de trupe pentru pregătirea operațiunilor militare terestre care ar putea debuta de săptămâna viitoare.

