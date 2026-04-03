Prima pagină » Știri externe » Trump spune că Strâmtoarea Ormuz poate fi redeschisă cu „ușurință"

Donald Trump a declarat în cea mai recentă postare pe Truth Social că „Strâmtoarea Ormuz poate fi redeschisă cu ușurință”.

Președintele a adăugat că petrolul ar putea fi extras și America ar putea face profit cu ușurință.

Anterior, liderul de la Casa Albă a criticat dur liderii statelor europene membre NATO pentru lipsa de implicare în redeschiderea Strâmtoarei Ormuz.

„Cu puțin mai mult timp, putem DESCHIDE cu ușurință STRÂMTOAREA ORMUZ, putem EXTRAGE PETROLUL ȘI FACE O AVERE. AR FI O „ȘIROAIE” PENTRU LUME???”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Trum pregătește cea mai mare operațiune militară de la Irak încoace

Administrația Trump a anunțat că va trimite al treilea portavion al SUA în regiunea Orientului Mijlociu – USS George H.W. Bush, alături de portavioanele USS Gerald Ford și USS Abraham Lincoln.

De asemenesa, SUA au trimis zeci de mii de trupe pentru pregătirea operațiunilor militare terestre care ar putea debuta de săptămâna viitoare.

Sursa Foto: Hepta

Autorul recomandă: Conflictul din Iran, văzut prin ochii unei dansatoare de noapte. Spune că SUA pregătesc o intervenție cu trupe în Iran după ce a luat „pulsul” social: „Și-au cheltuit toți banii pentru a se distra”

MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
07:15
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela

