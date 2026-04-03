Donald Trump a decis să-l pună pe vicepreședintele JD Vance la comanda combaterii „fraudei” în SUA, la nivel federal.

Președintele chiar i s-a adresat și cu apelativul „Țar” într-o manieră similară cum i se adresase lui Tom Homa, cunoscut ca „țarul frontierelor de la Casa Albă”.

Numire controversată făcută de Trump după protestele din Minnesota

În Minnnesota au erupt proteste la scară largă, soldate cu arestări și cu doi americani uciși de ofițerii ICE. Trump a propus ca JD Vance să combată frauda în toată țara.

În mod special, vicepreședintele își va concentra atenția pe combaterea corupției în statele „albastre”, adică, în fiefurile democraților.

„Vicepreședintele JD Vance este acum la comanda „FRAUDEI” în SUA. Este masivă și persuaivă, iar munca pe care o va face, alături de alți oameni măreți din administrația Trump, va fi un factor major în cât de măreț va fi viitorul țării noastre”, a anunțat Trump.

Președintele a adăugat că JD Vance va combate frauda fiscală în toate statele democrate. Primele acțiuni vor debuta în California, în cel de-al doilea oraș al SUA – Los Angeles. Trump spune că banii recuperați de la „politicienii corupți” ar putea rezolva problema deficitului din SUA.

„Îi vom spune ȚARUL FRAUDEI și își va concentra atenția peste tot, dar mai ales în Statele Albastre unde politicienii corupți democrați, precum cei din California, Illinois, Minnesota (Somalia, ești atenționată!), Maine, New York și multe altele, au avut avea mână liberă în cel mai mare jaf al banilor contribuabililor fără precedent. Numerele sunt atât de mari, că dacă va avea succes, va putea echilibra bugetul American. Primele raiduri vor începe în Los Angele. Noroc JD!”.

