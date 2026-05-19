Trump va retrage 5.000 de militari din Europa, a anunțat Comandantul Suprem al Forțelor Aliate

„Potrivit anunțului președintelui Trump, 5.000 de trupe vor fi retrase din Europa”, a spus Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), la o conferință de presă. 

„Așa cum am menționat, un număr mare provine din brigăzi armate, echipaje de luptă, care se întorc în SUA. De asemenea, a anunțat că batalioanele cu rază lungă de acțiune,  staționate anterior, vor fi scoase. Precum și compomente suplimentare, Planul continuă pentru retragerea a altor sute de trupe. Dar numărul total este de 5.000”, a adăugat comandantul.

„În ce priește impactul, de când brigăzile de rotație din 2021, care se întorc acum fără a fi înlocuite, o grămadă se întâmplă în alianță, în țările baltice”, a declarat Alexus G. Grynkewich.

Sursa Video: Clash Report

Sursa Foto: Shutterstock

