30 Ianuarie, calendarul zilei: Phil Collins împlinește 75 de ani, Christian Bale face 52

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 30 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Phil Collins este un muzician, cântăreț și compozitor britanic, apreciat atât pentru cariera sa solo, cât și pentru activitatea sa în trupa Genesis. Născut pe 30 ianuarie 1951, la Londra, a devenit cunoscut la nivel mondial ca membru al trupei Genesis, la care s-a alăturat în 1970 ca baterist. După plecarea solistului Peter Gabriel, Collins a preluat și rolul de vocalist principal, contribuind decisiv la schimbarea stilului trupei spre un sound mai accesibil publicului larg. Albume precum Duke, Invisible Touch și We Can’t Dance au adus trupei un succes uriaș. În paralel, a avut o carieră solo extrem de reușită, devenind unul dintre cei mai vânduți artiști ai perioadei. De-a lungul anilor, a câștigat numeroase premii, inclusiv mai multe Grammy, un Glob de Aur și un Oscar pentru cea mai bună melodie originală, You’ll Be in My Heart, din filmul de animație Tarzan. Vocea sa inconfundabilă, sensibilă și expresivă, alături de versurile cu teme emoționale, i-au adus milioane de fani.

Christian Bale este un actor britanic de renume internațional, recunoscut pentru seriozitatea cu care își tratează meseria și pentru capacitatea sa impresionantă de a se transforma complet pentru fiecare rol. S-a născut pe 30 ianuarie 1974, în Haverfordwest, Țara Galilor, într-o familie cu înclinații artistice. Debutul său important a avut loc la doar 13 ani, în filmul Empire of the Sun (1987), regizat de Steven Spielberg, unde interpretarea sa matură a fost intens apreciată. De-a lungul anilor, Bale a ales roluri complexe și adesea incomode, precum cel al bancherului psihopat din American Psycho (2000) sau al muncitorului emaciat din The Machinist (2004), pentru care a slăbit drastic, devenind un exemplu celebru de sacrificiu fizic în actorie. Consacrarea la nivel mondial a venit odată cu rolul lui Bruce Wayne/Batman în trilogia The Dark Knight, regizată de Christopher Nolan. A câștigat numeroase premii, inclusiv un Oscar pentru rolul secundar din The Fighter (2010). Prin talentul său, alegerile curajoase și munca intensă, Christian Bale este considerat unul dintre cei mai respectați și influenți actori contemporani. Versatil, intens și perfecționist, Bale rămâne un reper al actoriei moderne.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1882: Franklin Delano Roosevelt 🇺🇸🗣 al 32-lea președinte al SUA

🎂1930: Gene Hackman 🇺🇸🎬 Oscar pentru cel mai bun actor în 1972 pentru rolul Jimmy „Popeye” Doyle în Filiera Franceză (The French Connection). Alte roluri și filme memorabile: Buck Barrow în Bonnie și Clyde, Șeriful „Little Bill” în Unforgiven, Mississippi în flăcări, Conversation, Runaway Jury, Crimson Tide, The Firm, Scarecrow și Lex Luthor în Superman

🎂1937: Vanessa Redgrave 🇬🇧🎬 Oscar cea mai bună actriță în rol secundar (1977) pentru Julia

🎂1941: Nae Lăzărescu 🇷🇴🎭 A format un cuplu comic alături de Vasile Muraru timp de 30 de ani. Un bust dăltuit în piatră a fost dezvelit în Cimitirul Nordic din Focșani, orașul natal al soției sale, actrița Marcela Avram, acolo unde este înmormântat actorul

🎂1941: Dick Cheney 🇺🇸🗣 Vice-președinte SUA (2001 – 2009)

🎂1951: Phil Collins 🇬🇧🥁🎤 Din 1975 preia conducerea trupei Genesis și devine solistul acesteia, deoarece Peter Gabriel părăsește formația

🎂1974: Christian Bale 🇬🇧🎬 Oscar pentru rol secundar, The Fighter (2010)

🎂1990: Eiza González 🇲🇽🎬 I Care a Lot (2020), Ambulance (2022), Ash (2025)

Decese 🕯29

🕯️1836: Betsy Ross 🇺🇸🪡 se spune că ar fi cusut primul steag american

🕯️1948: Mahatma Gandhi 🇮🇳🗣 părintele independenței Indiei și inițiatorul mișcărilor de revoltă nonviolente. Numele de „Mahatma“ (în sanscrită înseamnă „marele suflet“) i-a fost dat de poetul indian Rabindranath Tagore

🕯️1951: Ferdinand Porsche 🇦🇹🇩🇪🚗 constructor de automobile austriac. Construcția sa cea mai celebră este VW Käfer (Beetle), dar și mașinile de curse Auto Union și Mercedes-Benz SS/SSK

🕯️2014: Marioara Murărescu 🇷🇴📺 cunoscută în special pentru emisiunea TV Tezaur folcloric

Calendar 🗒

🗒1561: A apărut „Tetraevanghelul”, prima carte românească tipărită de diaconul Coresi

🗒1648: Războiul de Optzeci de Ani – se semnează Tratatul de la Münster și Osnabrück care duce la sfârșitul conflictului dintre Țările de Jos și Spania

🗒1695: Constantin Brâncoveanu primește ca recompensă pentru serviciile făcute Curții din Viena, titlul de „principe al Imperiului”

🗒1835: În prima tentativă de asasinat împotriva unui președinte al SUA, Richard Lawrence încearcă să-l împuște pe președintele Andrew Jackson, dar eșuează și este imobilizat de mulțime, inclusiv câțiva congresmeni, precum și de Jackson însuși

🗒1889: Arhiducele Prințul Rudolf al Austriei, moștenitor al tronului Austro-Ungariei, este găsit mort împreună cu amanta lui, baroneasa Marie Vetsera la Mayerling

🗒1933: Adolf Hitler este numit în funcția de Cancelar al Germaniei

🗒1948: După asasinarea lui Mahatma Gandhi în casa sa, prim-ministrul Indiei, Jawaharlal Nehru, vorbește națiunii, spunând „Lumina s-a stins din viețile noastre”

🗒1969: Are loc ultimul spectacol public The Beatles, pe acoperișul Records Apple, din Londra. Concertul improvizat este întrerupt de poliție

🗒1972: „Bloody Sunday”/ Duminica Sângeroasă – Trupele britanice au ucis 13 catolici la o adunare din Londonderry (Irlanda de Nord)

🗒1991: „Grupul celor 24″ hotărăște să includă România între țările est-europene beneficiare de asistența în cadrul programului PHARE, program inițiat în 1989 și având în vedere ajutorarea prin credite și asistență tehnico-economică a fostelor țări socialiste

🗒1995: Întâlnirea dintre Mircea Snegur, președintele Republicii Moldova, și Bill Clinton, președinte al SUA, prima de acest fel, consacrată în principal ajutorului american destinat dezvoltării economiei de piață și reformelor politice din Republica Moldova

CITEȘTE ȘI:

29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe

28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger

27 Ianuarie, calendarul zilei: Florin Piersic împlinește 90 de ani, Cătălin Măruță 48. Andrei Pavel face 52 de ani