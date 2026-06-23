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Tucker Carlson explică motivul pentru care a părăsit Partidul Republican: „L-am votat timp 35 de ani, dar acum nu-l mai pot susține”

Tucker Carlson explică motivul pentru care a părăsit Partidul Republican: „L-am votat timp 35 de ani, dar acum nu-l mai pot susține”
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Tucker Carlson, un jurnalist, comentator și moderator conservator, a declarat într-un podcast că „nu există nicio șansă să mai sprijine Partidul Republican” la alegerile intermediare din noiembrie. 

După ce a fost un susținător fidel partidului timp de 35 de ani, jurnalistul care l-a intervievat pe dictatorul rus Vladimir Putin spune că nu se mai poate identifica cu politicile actuale ale partidului.

Tucker Carlson, dezamăgit de Trump

Concediat de la Fox News din 2023, Carlson l-a susținut pe Trump în alegerile prezidențiale din 2024. Acum, el spune că se simte „deziluzionat” după decizia Președintelui Donald Trump de a porni războiul cu Iran în februarie.

După începerea războiului, el și-a cerut sucze pentur că l-a susținut pe un candidat prezidențial care a „ păcălit poporul”.

Jurnalistul acuză că Israelul influențează Partidul Republican

Acontinuat să critice în mod repetat războiul dus de Trump pentru Israel pe cheltuielile americanilor, potrivit Associated Press.

„Ei iau decizii pe baza unor alte criterii: ce este mai bine pentru compania, ce este mai bine pentru Israel, ce este mai bine pentru donatori”, a spus el.

Tucker Carlon, despre viitoarele alegeri

Tucker Carlson a declarat că refuză să mai voteze Partidul Republican la alegerile intermediare din 3 noiembrie 2026. El a susținut partidul timp de 35 de ani.

„Nu înseamnă că sunt într-o direcție greșită, ceea ce este inacceptabilă, este trădătoare, imorală, nu poate continua. Am fost un apărător al Partidului Republican timp de 35 de ani.”, a adăugat jurnalistul.

„Am fost un susținător consecvent. Dar nu pot apăra asta. Deci, am plecat. Și dacă am plecat, cred că mulți alți oameni au plecat”, a spus Carlson.

Într-o postare de pe Truth Social, Trump a spus despre Tucker Carlson că este un „pierzător” cu „IQ scăzut”.

Întrebat cu cine va vota, Tucker Carlson a asigurat că nu va vota cu Partidul Democrat.

„Nu părăsesc Partidul Republican pentru că voi vota cu PartiduL Democrat. Nu știu ce voi face”, a declarat jurnalistul la podcastul „Can’t Be Censored”.

Sursa Foto: Hepta

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