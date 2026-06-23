Tucker Carlson, un jurnalist, comentator și moderator conservator, a declarat într-un podcast că „nu există nicio șansă să mai sprijine Partidul Republican” la alegerile intermediare din noiembrie.
După ce a fost un susținător fidel partidului timp de 35 de ani, jurnalistul care l-a intervievat pe dictatorul rus Vladimir Putin spune că nu se mai poate identifica cu politicile actuale ale partidului.
Concediat de la Fox News din 2023, Carlson l-a susținut pe Trump în alegerile prezidențiale din 2024. Acum, el spune că se simte „deziluzionat” după decizia Președintelui Donald Trump de a porni războiul cu Iran în februarie.
După începerea războiului, el și-a cerut sucze pentur că l-a susținut pe un candidat prezidențial care a „ păcălit poporul”.
Acontinuat să critice în mod repetat războiul dus de Trump pentru Israel pe cheltuielile americanilor, potrivit Associated Press.
„Ei iau decizii pe baza unor alte criterii: ce este mai bine pentru compania, ce este mai bine pentru Israel, ce este mai bine pentru donatori”, a spus el.
Tucker Carlson a declarat că refuză să mai voteze Partidul Republican la alegerile intermediare din 3 noiembrie 2026. El a susținut partidul timp de 35 de ani.
„Nu înseamnă că sunt într-o direcție greșită, ceea ce este inacceptabilă, este trădătoare, imorală, nu poate continua. Am fost un apărător al Partidului Republican timp de 35 de ani.”, a adăugat jurnalistul.
„Am fost un susținător consecvent. Dar nu pot apăra asta. Deci, am plecat. Și dacă am plecat, cred că mulți alți oameni au plecat”, a spus Carlson.
Într-o postare de pe Truth Social, Trump a spus despre Tucker Carlson că este un „pierzător” cu „IQ scăzut”.
Întrebat cu cine va vota, Tucker Carlson a asigurat că nu va vota cu Partidul Democrat.
„Nu părăsesc Partidul Republican pentru că voi vota cu PartiduL Democrat. Nu știu ce voi face”, a declarat jurnalistul la podcastul „Can’t Be Censored”.
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