Turiștii la Roma, asaltați de vânzătorii de BRĂȚĂRI: „Vin la tine, te complimentează, zic că îți dau cadou brățara, dar ulterior îți cer bacșiș”

08 oct. 2025, 22:44, Știri externe
Înșelătoria cu brățări este în toată Europa, dar este mai des întâlnită la Roma, mai ales în preajma unor monumente emblematice: Colosseumul sau Columna lui Traian. A devenit un obicei pentru mulți turiști să fie înșelați și forțați să cumpere brățări aparent ieftine la suprapreț. Cei mai mulți vânzători care vând aceste brățări provin din țările africane, fiind imigranți ilegali. Dacă încalcă legile, pot fi închiși, și ulterior, deportați din Italia. 

Cum reușesc ei să-i păcălească pe turiști?  Îi complimentează cu „hei, de unde ești?”, „frumoși adidași”, „ai un zâmbet frumos”, „culoarea pielii tale este exact ca a mea, de unde vii?”. Zâmbitori, bine îmbrăcați, unii chiar cu o statură impunătoare (înalți de 2 metri, alții cu mușchi sau foarte agili) se apropie de turiști și încep să le vorbească, să le pună întrebări precum „ești pentru prima oară în Italia?” sau „cum ți se pare călătoria?”.

Greșelile pe care le pot face turiștii

Turiștii care le răspund, din acel moment, nu mai au șansă să scape. Dacă le spun din ce țară provin, ei vor începe să complimenteze și mai tare cu replici de tip „America, ah, țara libertății”, „Anglia? Rodney nenorocitule” , „Vive la France” sau „România, ah – sarmale, mămăliga-  frumoasă țară, femei frumoase”. Unii chiar cunosc nu doar italiana, ci engleza la perfecție, franceza, spaniola și chiar limba română.

În acel moment, ei vor scoate trei perechi de brățări din șnururi din geantă și le vor pune în palmele turiștilor, fără a le cere permisiunea. Ei le vor spune că aceste brățări sunt fabricate din fildeș și materiale rare și că aducă noroc. Chiar dacă turiștii le resping, vânzătorii africani vor spune „fără bani, e un CADOU”, ba chiar le vor monta o brățară pe braț fără permisiune.

Ei spun că îți dau cadou, dar ulterior îți cer „tips”

Se fac că pleacă, dar se întorc și încep să le arate telefonul cu niște fotografii de la ei din țară (Kenya de exemplu) și să le spună o poveste emoționantă despre soțiile lor gravide sau despre copiii lor bolnavi. Și în acel moment, le vor cere turiștilor „bacșiș”.  Dacă au ghinionul să aibă bancnote mari cu sume fixe în euro în portofel, precum 20 sau 50 de EURO, turiștii vor fi forțați de aceștia să le dea. Ei vor spune că au bani la ei să le dea rest. Din momentul când le-au dat bancnotele, nu le vor mai recupera niciodată. Vânzătorii africani vor pleca imediat de lângă tine.

Iar turiștii care refuză cu insistență se vor trezi într-o situație complicată în care vor fi acuzați că sunt „hoți” pentru că le-ar fi furat brățările. Unii le vor cere brățările înapoi, alții se vor purta agresivi.  Astfel de situații neplăcute nu se vor încheia decât dacă soliciți ajutor de la carabinieri sau polițiștii italieni, care nu vor fi în preajmă.  Și nu sunt doar aceștia. În fața Panteonului din Roma, sunt vânzători indieni care îi conving pe turiști să cumpere pături sau cearșafuri ieftine la suprapreț.

Tyler Oliveira, un turist american, era să o pățească după ce a încercat să expună rețelele de vânzători înșelători din preajma Colosseumului, precum și câțiva hoți de buzunare.

Cum să eviți înșelătoriile fără agresivitate și fără insulte rasiste

Site-ul Rome Vacation  Tips oferă un ghid turiștilor pentru a evita țepele, fără a se purta nepoliticos. Nu trebuie să le răspundă și să evite contactul vizual. Sub nicio formă să nu insulte sau să le adreseze jigniri rasiste. Pot să meargă în pas alergător dacă vânzătorii devin insistenți, chiar și dacă nu le răspunzi.

Dacă vânzătorii devin agresivi, turiștii trebuie să strige „aiuto” (AI-yoo-toh – care înseamnă ajutor) sau cuvântul pentru poliție: „vigili”, „carabinieri” sau „polizia”. Majoritatea se vor îndepărta. 

