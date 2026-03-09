Prima pagină » Știri externe » Ucraina cere Ungariei restituirea urgentă a zecilor de milioane de dolari, euro și kg de aur confiscate din blindatele venite din Austria

Mihai Tănase
09 mart. 2026, 09:30, Știri externe
Andrii Sîbiga, ministrul de Externe al Ucrainei

Kievul solicită Budapestei să restituie peste 75 de milioane de dolari și euro, plus lingouri de aur confiscate după interceptarea unor vehicule blindate venite din Austria. Autoritățile maghiare investighează un posibil caz de „spălare de bani”, în contextul scandalului diplomatic tot accentuat între cele două țări, din cauza blocadei ucrainene asupra petrolului rusesc.

Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria se amplifică pe zi ce trece, după ce autoritățile de la Budapesta au confiscat zeci de milioane de dolari și euro, precum și lingouri de aur, în urma interceptării a două vehicule blindate care transportau valori către Ucraina, scrie Pravda.ua.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a cerut restituirea imediată a banilor și metalelor prețioase, susținând că acestea aparțin băncii de stat ucrainene Oschadbank și implicit contribuabililor ucraineni.

Autoritățile ungare au oprit vineri două furgonete blindate de transport de valori care se deplasau din Austria spre Ucraina. În interiorul acestora au fost găsite aproximativ 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur.

Șapte cetățeni ucraineni care însoțeau transportul au fost reținuți pentru audieri. Potrivit Kievului, aceștia sunt angajați bancari, iar unul dintre ei este un fost general din serviciile de informații. Ulterior, persoanele au fost eliberate, însă valorile confiscate nu au fost returnate.

Kievul acuză Ungaria de „banditism și extorcare”

Ministrul ucrainean de Externe a reacționat dur pe rețeaua socială X, acuzând autoritățile ungare că au confiscat ilegal fonduri care aparțin statului ucrainean.

„Acești bani nu aparțin Ungariei și nici guvernului său, sunt proprietatea băncii de stat ucrainene Oschadbank și, prin urmare, ai contribuabililor ucraineni.

Cerem restituirea lor imediată și îndemnăm întreaga Europă să condamne acest act fără precedent de banditism și extorcare din partea unui stat. Le solicit tuturor partenerilor noștri europeni să ridice vocea

Astăzi este a treia zi de când autoritățile ungare au furat două vehicule blindate aparținând unei bănci ucrainene, care se aflau în tranzit dinspre Austria, și au sustras în plină zi bani și metale prețioase”, spune Ministrul ucrainean de Externe.

Budapesta invocă suspiciuni de „spălare de bani”

Autoritățile ungare susțin însă că intervenția a fost justificată de suspiciuni privind o posibilă operațiune de spălare de bani.

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a sugerat că valorile confiscate ar putea avea legături cu ceea ce el a numit „mafia de război ucraineană” sau că ar fi fost destinate „cuiva în Ungaria”. Această din urmă ipoteză a fost interpretată ca o aluzie la opoziția politică maghiară, în contextul alegerilor legislative programate pentru 12 aprilie.

Incidentul survine într-un moment de tensiune diplomatică accentuată între cele două state.

Cu o zi înainte de interceptarea transportului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că ar putea trimite armata ucraineană după premierul ungar Viktor Orban dacă acesta nu renunță la veto-ul prin care a blocat ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de Uniunea Europeană.

Budapesta a justificat blocarea sprijinului european prin întârzierea repunerii în funcțiune a secțiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, infrastructură strategică prin care petrolul rusesc ajunge în Ungaria și Slovacia.

