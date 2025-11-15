„Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski”, titrează Financial Times într-un amplu articol dedicat imensului scandal de corupție în care este implicat liderul de la Kiev. În mod simbolic, prăbușirea lui Zelenski și demolarea mitului eroului ar putea porni de la o toaletă aurită. Opulentele apartamente din Kiev ale apropiaților lui Volodimir Zelenski sunt dotate inclusiv cu o toaletă din aur. Fotografii cu saci plini de bancnote și casete audio care surprind oficiali discutând despre strategii de spălare a banilor au provocat vâlvă la Kiev, dar și în presa internațională. Apropiații liderului de la Kiev au jefuit țara, arată ancheta Nabu

Ucrainenii sunt în stare de șoc, după ce săptămâna trecută, administrația președintelui Zelenski a fost implicată într-unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție de când și-a preluat mandatul. Scandalul destabilizează leadership-ul de la Kiev într-un moment critic al războiului.

Ancheta a oferit dovezi irefutabile că cercul de apropiați ai președintelui au jefuit țara în plin război, așa cum titra site-ul Ukrainska Pravda. În final, Zelenski a cerut demisiile ministrului de Justiție, Gherman Galușcenko și ministrului Energiei, Svitlana Hrynciuk, ambii fiind înlăturați din Consiliul Național de Securitate.

În egală măsură, liderul de la Kiev a impus sancțiuni asupra lui Timur Mindich, prieten și fost partener de afaceri, inculpat în acest caz. Procurorii au acuzat că Mindich a fost “co-organizatorul” schemei de corupție devoalate de anchetă. Mai mult, în jur de 100 milioane de dolari sub formă de fonduri ilicite au trecut prin biroul său. Practic, aici se spălau fondurile obținute prin metode criminale, arăta Biroul Național Anti-Corupție al Ucrainei (Nabu).

Omul din umbra succesului fulminant al lui Zelenski și toaleta de aur din str. Konovaltsev 15

Potrivit comunicatului Nabu, ancheta îl vizează în primul rând pe Timur Mindich (foto jos), fost co-proprietar al Kvartal 95, compania prin care Zelenski și-a construit cariera de comediant și rețeaua financiară din umbră. Conform Ukrainska Pravda, perchezițiile s-au desfășurat în Kiev, în apartamentul cu toaleta de aur de pe str. Konovaltsev 15 și în birourile grupului Mindich. Dosarul arată o fraudă de 95 milioane USD la Energoatom, plus deturnarea fondurilor pentru construcția liniilor defensive și licitațiile de drone.

La începutul săptămânii, Nabu anunța că a efectuat peste 70 de descinderi și a arestat 5 persoane cu ajutorul Oficiului Procuraturii Speciale Anti-Corupție, care expun corupția endemică din sectorul energiei.

Rețeaua de șantaj și corupție din jurul președintelui

Potrivit anchetatorilor, mai mulți oficiali și oameni de afaceri au conspirat pentru a forța furnizorii Energoatom, compania de energie nucleară, să achite între 10 și 15 la sută din valoarea fiecărui contract. Concluziile investigației, despre care Nabu susține că a strâns peste 1.000 de ore de probe înregistrate, a declanșat un val de furie în Ucraina. "Acum Zelenski se ține la distanță de oamenii implicați în acest caz, și încearcă în special să evite să fie asociat cu Mindich," spune Volodymyr Fesenko, un specialist în științe politice din Kiev. Informat din timp, Mindich a părăsit țara cu câteva ore înainte de prezentarea anchetei. Mindich a fugit cu un avion privat. Ultima locație confirmată este Viena. Frații Zuckerman, asociații săi, au fugit aseară, și trebuie notat că FBI are un dosar paralel pe spălare de bani care îi are în centru. În total, NABU a ridicat peste 1.000 de ore de interceptări din apartamentul unde Zelenski și-a sărbătorit ziua de naștere acum 5 ani. Un alt prieten apropiat și aliat al lui Zelenski, fostul viceprim-ministru Oleksiy Chernyshov, a fost acuzat de Nabu că a primit 1, 2 milioane de dolari și 100.000 de euro.

După o atitudine considerată echivocă de activiștii anti-corupție de la Kiev, Zelenski a impus sancțiuni împotriva lui Mindich. Steaua președintelui a început să pălească încă din timpul verii, când s-a confruntat cu mari proteste de stradă, care l-au forțat să dea mână liberă Procurorului general asupra Nabu și Sapo. Răspunsul lui Zelenski în cazul Mindich a fost criticat ca fiind unul ezitant, și se așteaptă dezvăluiri care implică și alți politicieni de rang înalt de la vârful statului.

Activiștii anti-corupție de la Kiev acuză instituțiile lui Zelenski că obstrucționează instituțiile independente În iulie, serviciul secret al Ucrainei – SBU – a reținut un detectiv Nabu. Activiștii anti-corupție de la Kiev susțin că agențiile de implementare a legii loiale președintelui pun presiune pe instituțiile anti-corupție independente. Un procuror al Sapo a afirmat marți, în timpul unei audieri la Înalta Curte anti-corupție, că fostul ministru al Apărării Rustem Umerov, un aliat de îmcredere al lui Zelenski, ar fi putut fi “influențat” de Mindich. Totuși, până în acest moment, Umerov nu a fost acuzat oficial și neagă orice implicare în dosar.

