29 ian. 2026, 18:23, Știri externe
UE a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă, în timp ce SUA analizează lansarea de atacuri aeriene asupra lor

Uniunea Europeană a desemnat oficial Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran drept organizație teroristă, a anunțat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. Această decizie marchează o schimbare istorică în politica externă a blocului comunitar față de Teheran. Această mișcare aliniază UE cu pozițiile deja adoptate de Statele Unite, Canada și Suedia, care au clasificat anterior IRGC drept entitate teroristă.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a anunțat printr-o postare pe X, în urma reuniunii miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles, că IRGC este considerat de acum înainte organizație teroristă. Măsura a fost luată ca răspuns la reprimarea brutală a protestelor din Iran, începute la finalul anului 2025 și soldate cu mii de morți în rândul civililor.

Deși anterior au existat rețineri legate de baza juridică, țări precum Italia, Franța și Germania au susținut activ acest demers, ceea ce a dus în cele din urmă la unanimitatea necesară în Consiliul UE.

SUA analizează opțiunile militare împotriva Iranului

În același timp, Statele Unite analizează opțiunile militare împotriva Iranului, care includ atacuri țintite asupra forțelor de securitate de la Teheran și asupra liderilor politici, pentru a inspira protestatarii să răstoarne regimul.

Două surse americane au declarat că Donald Trump a vrut să creeze condiții pentru schimbarea regimului din Iran după ce acesta a reprimat violent protestele din țară la începutul lunii ianuarie. Pentru a realiza acest obiectiv, Statele Unite analizează opțiuni pentru a ataca comandanții și instituțiile pe care Washingtonul le consideră responsabile pentru reprimarea violentă a protestelor, care au dus la moartea a mii de protestatari.

În această săptămână, administrația Trump urmează să găzduiască oficiali de rang înalt din domeniul apărării și informațiilor din Israel și Arabia Saudită pentru a purta discuții despre Iran, scrie Axios.

Iranul promite un răspuns fără precedent în caz de atac

„Un «atac limitat» este o iluzie. Orice acțiune militară a SUA – de la orice origine și la orice nivel – va fi considerată un act de război, iar răspunsul va fi imediat, total și fără precedent, vizând inima orașului Tel Aviv și pe toți cei care susțin agresorul”, a scris Ali Shamkhani, consilier de top al liderului suprem al Iranului, pe X.

