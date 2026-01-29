Ofițerii ICE de la imigrări din statul american Minnesota au primit directive interne clare de a nu interacționa sau comunica cu protestatarii, numiți în documentele interne „agitatori”, în timpul operațiunilor de pe teren. Această schimbare vine pe fondul tensiunilor extreme din Minneapolis, după ce agenții federali au împușcat mortal doi cetățeni americani în cursul lunii ianuarie, scrie Reuters.

Noile instrucțiuni primite, care oferă o analiză mai detaliată a modului în care operațiunile s-ar schimba după împușcăturile care au dus la decesul a doi americani, Renee Good și Alex Pretti, ordonă ofițerilor ICE să vizeze doar imigranții care au acuzații penale sau condamnări.

„NU COMUNICAȚI ȘI NU INTERACȚIONAȚI CU AGITATORI”, se spunea într-un e-mail difuzat de un înalt oficial ICE. „Nu servește la nimic altceva decât să inflameze situația. Nimeni nu-l va convinge pe celălalt. Singura comunicare ar trebui să fie cea a ofițerilor care emit comenzi.”

ICE are acum un mod „mai eficient” de operare

Ca răspuns la o solicitare adresată Casei Albe pentru comentarii, un oficial al administrației a declarat: „Există discuții în curs de desfășurare cu privire la modul cel mai eficient de desfășurare a operațiunilor în Minnesota. Nicio îndrumare nu ar trebui considerată definitivă până când nu este emisă oficial.”

Schimbarea de abordare vine după ce Trump a declarat în această săptămână că își propune să dezescaladeze tensiunile din orașele Minneapolis și St. Paul, după ce ofițerii federali au ucis doi americani. În ambele cazuri, oficialii americani au prezentat pe cele două persoane decedate drept agresori, afirmații combătute de dovezile video.

Trump l-a însărcinat pe Thomas Homan, „țarul de frontieră”, să preia operațiunile din Minnesota, ceea ce un oficial de rang înalt numește drept o abordare mai „țintită” pentru aplicarea legii. Comandantul general al Patrulei de Frontieră, Gregory Bovino, care a condus operațiuni conflictuale în Los Angeles, Chicago și alte orașe, a fost retrogradat și se va pensiona curând, anunță Reuters.

Îndrumările pentru ofițerii de la imigrări au venit de la Marcos Charles, cel mai înalt oficial din cadrul diviziei Operațiuni de Aplicare a Legii și Expulzare a ICE, se arată în e-mail.

„Trecem la o aplicare specifică a legii împotriva străinilor cu antecedente penale”, se arată în comunicat. „Aceasta include arestări, nu doar condamnări. TOATE ȚINTELE TREBUIE SĂ AIBĂ O LEGĂTURĂ INFRACȚIONALĂ.”

Sub administrația Joe Biden, ofițerii ICE erau obligați să se concentreze asupra infractorilor gravi, dar administrația Donald Trump a anulat această politică, permițând ofițerilor să aresteze și persoane care nu sunt infractori.

Ofițerii ICE pot verifica plăcuțele de înmatriculare pentru a identifica posibile ținte și ar trebui să efectueze o arestare dacă proprietarul înregistrat al vehiculului este un imigrant cu antecedente penale, se arată în îndrumare.

