Prima pagină » Știri externe » Ofițerii ICE din Minnesota au primit ordine să nu mai interacționeze cu „agitatorii” și să aresteze doar imigranții cu antecedente penale

Ofițerii ICE din Minnesota au primit ordine să nu mai interacționeze cu „agitatorii” și să aresteze doar imigranții cu antecedente penale

29 ian. 2026, 16:02, Știri externe
Ofițerii ICE din Minnesota au primit ordine să nu mai interacționeze cu „agitatorii” și să aresteze doar imigranții cu antecedente penale

Ofițerii ICE de la imigrări din statul american Minnesota au primit directive interne clare de a nu interacționa sau comunica cu protestatarii, numiți în documentele interne „agitatori”, în timpul operațiunilor de pe teren. Această schimbare vine pe fondul tensiunilor extreme din Minneapolis, după ce agenții federali au împușcat mortal doi cetățeni americani în cursul lunii ianuarie, scrie Reuters.

Noile instrucțiuni primite, care oferă o analiză mai detaliată a modului în care operațiunile s-ar schimba după împușcăturile care au dus la decesul a doi americani, Renee Good și Alex Pretti, ordonă ofițerilor ICE să vizeze doar imigranții care au acuzații penale sau condamnări.

„NU COMUNICAȚI ȘI NU INTERACȚIONAȚI CU AGITATORI”, se spunea într-un e-mail difuzat de un înalt oficial ICE. „Nu servește la nimic altceva decât să inflameze situația. Nimeni nu-l va convinge pe celălalt. Singura comunicare ar trebui să fie cea a ofițerilor care emit comenzi.”

ICE are acum un mod „mai eficient” de operare

Ca răspuns la o solicitare adresată Casei Albe pentru comentarii, un oficial al administrației a declarat: „Există discuții în curs de desfășurare cu privire la modul cel mai eficient de desfășurare a operațiunilor în Minnesota. Nicio îndrumare nu ar trebui considerată definitivă până când nu este emisă oficial.”

Schimbarea de abordare vine după ce Trump a declarat în această săptămână că își propune să dezescaladeze tensiunile din orașele Minneapolis și St. Paul, după ce ofițerii federali au ucis doi americani. În ambele cazuri, oficialii americani au prezentat pe cele două persoane decedate drept agresori, afirmații combătute de dovezile video.

Thomas Homan

Trump l-a însărcinat pe Thomas Homan, „țarul de frontieră”, să preia operațiunile din Minnesota, ceea ce un oficial de rang înalt numește drept o abordare mai „țintită” pentru aplicarea legii. Comandantul general al Patrulei de Frontieră, Gregory Bovino, care a condus operațiuni conflictuale în Los Angeles, Chicago și alte orașe, a fost retrogradat și se va pensiona curând, anunță Reuters.

Gregory Bovino

Îndrumările pentru ofițerii de la imigrări au venit de la Marcos Charles, cel mai înalt oficial din cadrul diviziei Operațiuni de Aplicare a Legii și Expulzare a ICE, se arată în e-mail.

„Trecem la o aplicare specifică a legii împotriva străinilor cu antecedente penale”, se arată în comunicat. „Aceasta include arestări, nu doar condamnări. TOATE ȚINTELE TREBUIE SĂ AIBĂ O LEGĂTURĂ INFRACȚIONALĂ.”

Sub administrația Joe Biden, ofițerii ICE erau obligați să se concentreze asupra infractorilor gravi, dar administrația Donald Trump a anulat această politică, permițând ofițerilor să aresteze și persoane care nu sunt infractori.

Ofițerii ICE pot verifica plăcuțele de înmatriculare pentru a identifica posibile ținte și ar trebui să efectueze o arestare dacă proprietarul înregistrat al vehiculului este un imigrant cu antecedente penale, se arată în îndrumare.

Recomandările autorului:

Autostrăzi închise, trenuri suspendate, evacuări și cursuri anulate. Furtuna Kristin a devastat Spania și Portugalia. Autoritățile anunță 9 morți

Trump analizează opțiuni militare împotriva liderilor Iranului. Cum vrea SUA să-i scoată pe iranieni din nou în stradă

După gazul rusesc, Uniunea Europeană vrea să reducă dependența și de gazul venit din SUA. Care sunt alternativele europenilor

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă: Ce dezvăluiri face prima doamnă a Statelor Unite. „Nu sunt șefa nimănui”
16:31
Culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă: Ce dezvăluiri face prima doamnă a Statelor Unite. „Nu sunt șefa nimănui”
FLASH NEWS Autostrăzi închise, trenuri suspendate, evacuări și cursuri anulate. Furtuna Kristin a devastat Spania și Portugalia. Autoritățile anunță 9 morți
15:26
Autostrăzi închise, trenuri suspendate, evacuări și cursuri anulate. Furtuna Kristin a devastat Spania și Portugalia. Autoritățile anunță 9 morți
MILITAR Rusia a livrat Iranului primul elicopter de atac Mi-28NE Night Hunter, pe fondul presiunii militare americane în Orientul Mijlociu
14:52
Rusia a livrat Iranului primul elicopter de atac Mi-28NE Night Hunter, pe fondul presiunii militare americane în Orientul Mijlociu
CONTROVERSĂ Trump analizează opțiuni militare împotriva liderilor Iranului. Cum vrea SUA să-i scoată pe iranieni din nou în stradă
14:27
Trump analizează opțiuni militare împotriva liderilor Iranului. Cum vrea SUA să-i scoată pe iranieni din nou în stradă
CONTROVERSĂ Documentarul Melaniei Trump este retras din cinematografele din Africa de Sud, în ajun de lansare. Cum explică distribuitorul decizia controversată
14:15
Documentarul Melaniei Trump este retras din cinematografele din Africa de Sud, în ajun de lansare. Cum explică distribuitorul decizia controversată
FLASH NEWS Pompierii francezi ies în stradă: Sute de salvatori au blocat autostrăzile și centrul orașului Lille, din nord. Ce nemulțumiri au
13:55
Pompierii francezi ies în stradă: Sute de salvatori au blocat autostrăzile și centrul orașului Lille, din nord. Ce nemulțumiri au
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?

Cele mai noi

Trimite acest link pe