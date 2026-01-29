Prima pagină » Știri externe » Pacea în Ucraina trece prin Abu Dhabi. Putin recunoaște eforturile de pace ale Emiratelor Arabe înainte de următoarea întâlnire de pe 1 februarie

29 ian. 2026, 17:21, Știri externe
Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Nahyan, a avut o întâlnire bilaterală cu Vladimir Putin în contextul în care Emiratele Arabe găzduiesc negocierile de pace dintre delegațiile Rusiei și Ucrainei. O nouă rundă de consultări este programată la Abu Dhabi pentru 1 februarie.

Cu ocazia vizitei președintelui Emiratelor Arabe Unite la Moscova, Vladimir Putin și-a exprimat recunoștința față de conducerea Emiratelor și contribuția acestora la soluționarea păcii din Ucraina.

„Aș dori să evidențiez în mod special eforturile părții emirate în contextul crizei ucrainene – contribuția la efectuarea de schimburi de persoane reținute și asistența la organizarea de contacte sub diferite forme pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. Apreciem foarte mult acest lucru, Înălțimea Voastră. Vă suntem recunoscători personal pentru asigurarea desfășurării negocierilor tripartite în cadrul grupului de lucru privind securitatea la Abu Dhabi săptămâna trecută și pentru atenția pe care ați acordat-o delegației noastre”, a declarat Vladimir Putin în cadrul întâlnirii.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că discuțiile de pace de la Abu Dhabi din acest weekend ar putea dura două zile. Potrivit secretarului de stat Marco Rubio, trimișii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner nu vor participa la aceste discuții, iar întâlnirea va avea loc doar între Ucraina și Rusia.

Întâlnirea de pe 1 februarie dintre ruși și ucraineni este programată pentru a continua dialogul început pe 23-24 ianuarie, care a marcat prima întâlnire directă față în față între oficialii de rang înalt ai celor două țări de la începutul invaziei. Discuțiile se desfășoară sub medierea președintelui EAU, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Din partea SUA, secretarul de stat Marco Rubio a indicat că reprezentarea americană la runda din 1 februarie ar putea fi la un nivel mai jos decât la prima rundă, la care au participat Steve Witkoff și Jared Kushner.

Problemele teritoriale rămân cel mai sensibil punct al discuțiilor de pace, în special controlul asupra regiunii Donbas, unde Rusia insistă asupra cedărilor teritoriale. De asemenea, se discută posibilitatea încetării focului înainte de un acord cuprinzător și implementarea garanțiilor de securitate care ar putea implica desfășurarea de trupe britanice sau franceze.

Președintele Zelenski a confirmat că prima rundă s-a concentrat masiv pe aspecte militare, iar Ucraina se pregătește intens pentru runda din 1 februarie. Pe de altă parte, deși Casa Albă și Kremlinul au descris primele contacte drept „constructive”, Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a criticat componența delegației ruse, care a fost formată preponderent din militari fără mandat politic clar, sugerând că Moscova doar „pretinde” că negociază în timp ce continuă atacurile asupra infrastructurii energetice.

