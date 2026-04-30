Trump forțează sufocarea economică a Teheranului. Blocada navală, „arma" principală împotriva Iranului: „Trebuie doar să spună că se predau"

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump consideră blocada navală împotriva Iranului cea mai eficientă armă de presiune asupra Teheranului, preferând strangularea economică în locul unei noi campanii de bombardamente, într-un conflict care intră într-o fază critică.

Donald Trump pare decis să intensifice presiunea maximă asupra Iran, mizând pe o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz prelungită ca principal instrument pentru a forța regimul de la Teheran să accepte condițiile Washingtonului la masa negocierilor.

Potrivit CNN, liderul de la Casa Albă le-a transmis în ultimele zile consilierilor săi de top că dorește continuarea blocadei maritime asupra porturilor iraniene și analizează inclusiv scenariul unei închideri pe termen lung a Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii.

Strategia Casei Albe este clară: sufocarea economică a Iranului până în punctul în care conducerea de la Teheran nu va mai avea altă opțiune decât revenirea la negocieri în termenii impuși de Washington.

Trump: „Blocada, mai eficientă decât bombardamentele”

Deși Statele Unite mențin opțiunea militară pe masă, Donald Trump ar prefera, potrivit surselor apropiate administrației, să evite reluarea unei campanii de bombardamente, conștient de riscurile regionale uriașe pe care le-ar implica o nouă escaladare militară.

„Blocada este ceva mai eficientă decât bombardamentele. Se sufocă ca un porc umplut. Și va fi și mai rău pentru ei. Nu pot avea o armă nucleară. Blocada este genială. Acum, trebuie să se predea, asta e tot ce trebuie să facă. Doar să spună: «Ne dăm bătuți»”, a declarat președintele Donald Trump.

În paralel, Trump a sugerat că Iranul s-ar apropia de un colaps economic accelerat, invocând inclusiv informații privind presiunea uriașă asupra infrastructurii energetice iraniene și dificultatea Teheranului de a gestiona petrolul nevândut în contextul blocadei.

„Ce se întâmplă este că acea conductă explodează din interior, atât din punct de vedere mecanic, cât și în pământ. Se întâmplă ceva care o face pur și simplu să explodeze. Ei spun că mai au doar aproximativ trei zile până când se va întâmpla asta. Și când va exploda, nu o vei mai putea reconstrui niciodată așa cum era”, a declarat președintele Donald Trump.

Criza în Ormuz continuă

Închiderea Strâmtorii Ormuz și blocada navală au început deja să producă efecte economice în lanț. Piețele energetice globale resimt șocul, iar prețurile la carburanți din Statele Unite au urcat puternic, afectând direct consumatorii americani și punând presiune politică pe administrația Trump.

Strâmtoarea Hormuz | Foto – Profimedia Images

În același timp, costurile conflictului cresc rapid. Potrivit unui oficial de rang înalt din Pentagon, războiul cu Iranul a costat deja Statele Unite aproximativ 25 de miliarde de dolari.

De asemenea, în cercul apropiat al președintelui există consens că diplomația, susținută de o presiune economică maximă, rămâne cea mai rapidă cale pentru încheierea conflictului fără o nouă ofensivă militară de amploare.

Secretarul de stat Marco Rubio a lăsat să se înțeleagă că Washingtonul vede încă o fereastră diplomatică, dar a subliniat ferm linia roșie a administrației.

„Este suficient să spunem că problema nucleară este motivul pentru care ne aflăm în această situație”, a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite.

Pe de altă parte, programul nuclear iranian „rămâne în continuare problema centrală aici”, a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite.

