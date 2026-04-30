Alertă în SUA, după ce un avion comercial care se pregătea să aterizeze ar fi lovit o dronă în incinta aeroportului San Diego: „Era strălucitoare”

Un zbor al companiei United Airlines care se pregătea să aterizeze în San Diego a raportat o posibilă coliziune cu o dronă suspectă aflată la o altitudine neobișnuit de mare în incinta aeroportului. Incidentul a declanșat o anchetă federală în Statele Unite.

Un nou incident aviatic a avut loc în Statele Unite, după ce un pilot al companiei United Airlines a semnalat o posibilă interacțiune periculoasă cu o dronă în timpul apropierii de aeroportul din San Diego, scrie Latimes.com.

Este vorba despre zborul United Airlines Flight 1980, operat cu un avion Boeing 737, care a decolat de la Aeroportul Internațional San Francisco și a aterizat în siguranță la Aeroportul Internațional San Diego, după un zbor de aproximativ 90 de minute.

Potrivit înregistrărilor audio ale comunicațiilor cu turnul de control, pilotul a raportat că aeronava ar fi întâlnit sau posibil lovit o dronă în timpul coborârii, la aproximativ 3.000 de picioare, adică aproape un kilometru altitudine – mult peste limita legală obișnuită de operare pentru drone civile.

Pilotul: „Era mică și roșie… strălucitoare”

În conversația cu controlorii de trafic aerian, pilotul a explicat că obiectul observat era extrem de mic, ceea ce a făcut dificilă identificarea lui exactă.

„Era atât de mică încât nu mi-am dat seama. Era roșu… era strălucitor”, a declarat pilotul zborului United Airlines 1980.

Cu câteva minute înainte, același pilot întrebase prin radio dacă există vreo dronă raportată în zonă.

„Cred că tocmai am văzut un obiect mic și roșu… la aproximativ 1.000 de picioare sub noi, în dreapta noastră”, a declarat pilotul zborului United Airlines 1980.

Controlorii radar au transmis că nu aveau cunoștință despre prezența vreunei drone în acea zonă, iar ulterior au alertat și alte aeronave aflate în apropiere, fără să primească alte confirmări privind un obiect similar.

Incidentul este analizat acum de Administrația Federală a Aviației, care a confirmat deschiderea unei anchete.

La bordul aeronavei se aflau 48 de pasageri și șase membri ai echipajului, însă avionul a aterizat fără probleme, iar o inspecție tehnică amănunțită efectuată ulterior nu a identificat nicio avarie.

„Echipa de întreținere nu a constatat nicio avarie după inspectarea amănunțită a aeronavei”, a transmis United Airlines.

Conform regulilor FAA, dronele civile nu au voie să zboare, în mod normal, la altitudini mai mari de 400 de picioare și trebuie să evite strict spațiul aerian din jurul aeroporturilor, cu excepția cazurilor în care există autorizații speciale.

