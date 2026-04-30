Iran, problema nerezolvată. 3 scenarii și 2 opțiuni pentru Trump. „Este imposibil să continue tradiția conflictelor din Vietnam, Irak și Afganistan”

Războiul dus de SUA și Israel împotriva Iranului era în mare măsură previzibil, punctează George Fridman, fondatorul și președintele Geopolitical Futures. Statele Unite se temeau că Iranul va deveni o putere nucleară. Și Israelul se temea de asta. De asemenea, israelienii erau îngrijorți de forțele islamiste – în acest caz, Hezbollah – pe care Iranul le sprijinea în Liban.
Pentru Statele Unite, Hebollah era cel mult o preocupare secundară, dar amenințarea nucleară era potențial existențială.
Unii analiști, continuă Fridman, au susținut că premierul Israelului – Benjamin Netanyahu – l-a convins pe Donald Trump să i se alăture în atacul asupra Iranului.
Netanyahu ar fi susținut că deține informații care sugerau că, în cazul unui atac, poporul iranian s-ar ridica împotriva regimului său.
„Acest lucru mi se pare dubios din trei motive.
Demonstrațiile s-au disipat abia după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a ucis mii de civili.
Trump se pare că a crezut că puterea aeriană, cu un risc minim pentru viețile americane, ar putea forța Iranul să capituleze. Această ultimă presupunere a fost incorectă, ceea ce a dus la situația actuală.
De asemenea – bănuiesc -, înalți comandanți militari americani, inclusiv șeful Statului Major al Armatei SUA, l-au avertizat pe Trump că această strategie va eșua.
Acestea sunt speculații din partea mea, bazate pe faptul că el și alți generali au fost demiși după începerea războiului”, continuă George Fridman.
Atacurile aeriene masive în atingerea obiectivului dorit – distrugerea programului nuclear iranian și schimbarea regimului – au eșuat.
Închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran și atacurile Teheranului asupra instalațiilor petroliere din alte țări din regiune au forțat creșterea prețurilor petrolului la nivel global, inclusiv în Statele Unite.
„Acest lucru a creat o problemă politică majoră în Statele Unite. Are la bază atâ impactul economic, cât și amintirea războaielor anterioare în care Statele Unite nu au reușit să își atingă obiectivele.
Trump a fost ales, în parte, pentru că a promis că nu se va implica în astfel de războaie, în special în emisfera estică. Toate acestea ridică întrebarea cum se va termina războiul”, explică George Fridman în analiza sa.
Se pare că există trei posibilități, notează George Fridman.
„În primul rând, o victorie a SUA obținută doar prin putere aeriană. În al doilea rând, desfășurarea de forțe terestre pentru a distruge Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și a ocupa Iranul. În al treilea rând, o soluționare negociată.
Prima variantă, victoria prin puterea aeriană, este puțin probabilă. Puterea aeriană singură nu forțează, în general, națiunile să capituleze; pentru a învinge un inamic capabil, sunt de obicei necesare forțe terestre.
Prin urmare, singura soluție, în afară de a incita o revoltă în Iran – lucru care pare foarte puțin probabil, având în vedere trecutul recent – este un sfârșit negociat”, mai scrie Fridman.
Statele Unite intră în aceste negocieri cu o poziție slabă. În primul rând, din partea iraniană, rezultatul acestui război va determina viitorul națiunii și ideologiei sale.
„SUA au mult mai puțin de jucat. Prin urmare, iranienii au totul de pierdut dacă capitulează sau acceptă termenii americani în negocieri.
În al doilea rând, având în vedere strategia iraniană bazată pe creșterea prețurilor petrolului și cauzarea de probleme economice globale, este dificil pentru SUA să genereze un bloc de națiuni anti-iranian eficient.
Cealaltă este de a convinge cumva o altă națiune (sau alte națiuni) să confrunte Iranul. Această națiune ar trebui să poată intimida Iranul, iar prețul pe care SUA îl obligă să îl plătească în schimbul ajutorului său ar putea fi semnificativ”, mai scrie George Fridman.
Singura națiune care ar fi suficient de intimidantă pentru Iran și care ar putea avea un motiv să joace acest rol este China.
„China este un importator de petrol, peste jumătate din aprovizionarea sa trecând prin Strâmtoarea Ormuz.
China ar putea reuși să determine Iranul să abandoneze programul său nuclear, în schimbul unor concesii economice din partea Chinei și probabil a Statelor Unite.
China și-ar putea permite acest lucru, dar dacă Statele Unite și-ar putea permite prețul plătit de China pentru acest ajutor este o altă întrebare.
Pe de altă parte, Beijingul are nevoie cu adevărat de o schimbare a politicii economice americane față de China, iar SUA ar putea fi dispuse să plătească acest preț”, mai scrie George Fridman.
Deși China i-a condamnat pe americani pentru război, nu a luat nicio măsură împotriva Statelor Unite.
„Orice ajutor ar fi putut oferi Iranului nu a fost de ordinul acela care ar schimba echilibrul puterii.
China are nevoie de un nou acord comercial cu Statele Unite. Statele Unite își doresc și ele acest lucru, de unde și summitul.
Pentru SUA, există două opțiuni. Să pună capăt războiului din Iran fără nicio posibilitate de a pretinde că a avut succes. Sau să continue tradiția războiului din Vietnam, Irak și Afganistan, ceea ce pentru Trump este imposibil”, încheie George Fridman.
