24 ian. 2026, 09:01, Actualitate
Glume și reacții negative după ce Casa Albă a postat o poză, generată cu AI, cu Trump și un pinguin cu steagul SUA, la pas prin Groenlanda
FOTO - Facebook.com/WhiteHouse

Un nou meme al Casei Albe care îl înfățișează pe președintele Donald Trump traversând gheața acoperită de zăpadă în ceea ce se presupune că este Groenlanda – alături de un pinguin care ține un steag american – a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare, vineri seară.

Incidentul a venit în timp ce Trump continuă presiunea SUA pentru controlul insulei din Regatul Danemarcei, scrie Newsweek.com.

Trump a declarat că va oferi detalii despre un „cadru” propus pentru Groenlanda în „aproximativ două săptămâni”, pe fondul examinării suveranității, posturii de apărare și accesului la minerale în Arctica.

Oficialii NATO și danezi au semnalat public că suveranitatea nu este pe masă, în timp ce Copenhaga a subliniat că orice discuții de securitate sau economice trebuie să respecte integritatea teritorială și rolul Groenlandei în luarea deciziilor.

Trump a legat potențialul acord de securitatea și mineralele SUA, descriindu-l ca având „fără limită de timp” și spunând că Statele Unite pot „face orice doresc” din punct de vedere militar, fără a detalia mecanismul legal sau termenii specifici.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Casa Albă a distribuit imaginea cu cuvintele „Îmbrățișați pinguinul”.

FOTO - Facebook.com/WhiteHouse

FOTO – Facebook.com/WhiteHouse

Meme-ul Casei Albe despre pinguinul din Groenlanda a stârnit glume și reacții negative

„În aceeași săptămână cu abordarea sa umilitoare asupra Groenlandei, a confundat Islanda și Groenlanda de mai multe ori, iar acum echipa sa confundă Antarctica cu Groenlanda (pinguinii locuiesc în prima, nu în cea de-a doua). Cea mai puternică națiune de pe Pământ este condusă ca un spectacol de clovni”, a reacționat la postare fostul ministru canadian al Apărării, Jason Kenney.

„Nu există pinguini în Groenlanda. Toți pinguinii trăiesc în emisfera sudică, cu excepția unei specii din Insulele Galapagos. Poate că nu ar fi trebuit să desființați atât de repede Departamentul Educației”, este mesajul acid de pe contul de X „Patriot Takes”, cu peste 460.000 de urmăritori.

Contul X „Larry the Cat”, cu 875.000 de urmăritori, a spus: „Verificare de pisică: Pinguinii trăiesc în emisfera sudică”

Economistul suedez Anders Åslund a reacționat la X, spunând: „Trump vrea să reconfirme, încă o dată, că este un idiot complet. Groenlanda nu adăpostește pinguini și Trump nu are dreptul nici la Groenlanda, nici la pinguini. Chiar este aceasta Casa Albă? Atunci Casa Albă este o glumă ignorantă.”

Josh Wingrove de la Bloomberg a scris, vineri seară, pe X: „Pinguinii antarctici, necruțați de politica de remigrare”.

Trump a declarat că va oferi o actualizare privind problema Groenlandei „în aproximativ două săptămâni”, indicând că detaliile ar putea apărea la începutul lunii februarie, deși nu a specificat structura juridică, părțile negociatoare sau modul în care vor fi abordate preocupările legate de suveranitate.

