Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 încep pe 4 februarie și se anunță a fi o experiență unică în istoria acestei competiții. Motivul? Este pentru prima dată când concursurile se desfășoară concomitent în locații aflate sute de kilometri distanță. Acest aspect transformă ediția de anul acesta în cea mai grandioasă Olimpiadă din istorie, din punct de vedere al suprafeței de desfășurare transmite A.P.

Au mai rămas doar două săptămâni până la momentul aprinderii flăcării la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026. În acest an, cele mai prestigioase competiții sportive din lume se desfășoară, pentru prima dată, în istorie, în mai multe locații, la distanțe de sute de kilometrii.

Principalele două zone ale Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 au loc în Milan și Cortina d’Ampezzo, un rezort sportiv din munții Dolomiți, la 250 de kilometri de oraș.

De asemenea, sportivii vor susține competiții în alte trei locații situate în zone montane, iar ceremonia de închidere va avea loc la Verona, la 160 de kilometri de Milano.

Două noi sporturi incluse pentru prima dată la Jocurile Olimpice de iarnă

Atleți din 16 sporturi se vor lupta pentru medalia de aur. Anul acesta sunt și două sporturi care figurează pentru prima dată la Olimpiadă, este vorba de schi alpin și scheleton.

Scheletonul este un sport de iarnă, care, ca și sania, se practică pe o pârtie de gheață descendentă. Diferența principală între scheleton și sanie este poziția sportivilor: în proba de scheleton, sportivul se întinde cu capul înainte, pe când în proba de sanie, poziția este cu picioarele înainte.

Principalele evenimente din cadrul Jocurilor Olimpice Milano Cortina 2026

6 februarie: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice

7 februarie: Primele probe pentru medalii de aur.

8 februarie: Schi alpin coborât feminin.

13 februarie: Patinaj artistic masculin.

18 februarie: Medalie de aur, slalom schi alpin feminin.

19 februarie: Patinaj artistic feminin. Meciul pentru medalii de aur, hochei pe gheață feminin. Primele medalii de aur la schi-alpinism, un nou sport olimpic.

22 februarie: Hochei pe gheață masculin. Ceremonia de închidere.

FOTO: facebook