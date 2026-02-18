Au și americanii problemele lor cu vremea. Imagini cu momentul în care un camion este răsturnat de vânt în mers

Vântul puternic a răsturnat un camion în statul american Texas. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Dumas, în regiunea Panhandle, cunoscută pentru vânturile sale puternice. Remorca a sărit ușor înainte de a se ridica.

Filmarea cu camionul răsturnat a fost distribuită pe rețelele de socializare și a atras atenția mai multor internauți. Potrivit Biroului Șerifului din comitatul Moore, camionul s-a răsturnat pe autostrada US-87/287, în apropiere de Dumas.

Condițiile meteorologice care au produs accidentul au fost „extreme”. Serviciul Național de Meteorologie a emis anterior o avertizare de vânt puternic în comitatul Moore și zonele înconjurătoare. Au fost raportate rafale de vânt de 56 – 72 km/oră.

Camionul răsturnat a blocat circulația pentru mai multe ore

Potrivit NDTV , circulația auto de pe șosea a fost blocată pentru mai multe ore din cauza camionului răsturnat precum „un zmeu din hârtie”. Autoritățile au redirecționat traficul spre vest pe autostrada Texas Highway 354, în timp ce echipajele de intervenție au ridicat camionul răsturnat.

Două persoane au ieșit prin fereastra șoferului. Detaliile despre rănile acestora nu sunt cunoscute. Un alt accident rutier a avut loc în aceeași zi: o camionetă care tracta o remorcă s-a răsturnat. Șoferul a suferit răni la față.

Sursa Foto: Autoritățile locale

