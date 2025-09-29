Prima pagină » Știri externe » Netanyahu va avea o nouă întâlnire cu Trump în efortul de coordonare a politicilor /Persistă DISPUTELE privind ofensiva din Gaza și postura Israelului

29 sept. 2025, 15:32, Știri externe
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, efectuează luni a patra vizită la Washington de la începerea celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump și, deși liderul israelian insistă că își coordonează total acțiunile cu SUA, atacul asupra Qatarului și inițiativele de oprire a războiului din Fâșia Gaza reflectă disensiuni aproape ireconciliabile.

În ultimele opt luni, de când a început noul mandat al lui Trump, Netanyahu s-a lăudat că se înțelege foarte bine cu liderul SUA.

“Eu și președintele Trump ne coordonăm total în privința Fâșiei Gaza”, a spus Netanyahu în mai multe rânduri.

Cu toate acestea, atacul israelian asupra liderilor Hamas aflați în exil în Qatar, aliat strategic al Statelor Unite, a generat tensiuni între Guvernul de la Ierusalim și Administrația de la Washington.

Dispute asupra modului de soluționare a conflictului din Gaza

Încă de la începerea celui de-al doilea mandat, președintele Trump este supus presiunilor interne pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, dar noua inițiativă propusă de Washington nu este acceptată deloc de Netanyahu. Noua propunere americană îi încurajează pe palestinieni să rămână în Fâșia Gaza și deschide drumul pentru înființarea unui stat palestinian. Iar Netanyahu nu poate accepta aceste condiții. Liderul israelian a afirmat constant că palestinienii trebuie mutați în țări arabe și se opune vehement creării unui stat palestinian. În plus, premierul Netanyahu vrea distrugerea grupului Hamas, ceea ce perturbă fundamental negocierile intermediate de Qatar, Egipt și SUA pentru oprirea războiului și eliberarea ostaticilor israelieni.

Însă Trump insistă că negocierile pentru oprirea războiului din Gaza sunt în ”etapele finale” și vrea ca soluționarea conflictului să se înscrie într-un plan mai amplu de normalizare a relațiilor Israelului cu Arabia Saudită și cu alte țări din Orientul Mijlociu.

O altă problemă o reprezintă rolul Autorității Palestiniene în guvernarea Fâșiei Gaza după un potențial acord de pace. În plus, Netanyahu este supus presiunilor aliaților de extremă-dreapta pentru anexarea Cisiordaniei, o idee cu care Trump nu este de acord sub nicio formă. O problemă suplimentară o reprezintă deciziile Franței, Marii Britanii, Canadei și Portugaliei de recunoaștere a existenței statului palestinian.

Pe agenda discuțiilor de la Washington vor fi opțiunile de conciliere a pozițiilor lui Netanyahu – care vrea să își păstreze coaliția naționalistă și atitudinea dură față de Hamas și față de celelalte grupuri islamiste din Orientul Mijlociu, cu abordarea relativ moderată a lui Trump, care speră să fie perceput ca intermediar al păcii. Netanyahu va încerca să mențină postura defensiv-agresivă a Israelului în Orientul Mijlociu, care însă va fi frânată de Trump, în efortul de păstrare a alianțelor cu state arabe și musulmane.

ISRAELUL și SUA lucrează la un nou plan pentru Orientul Mijlociu/ Netanyahu rămâne precaut cu privire la modalitatea de soluționare a conflictului

