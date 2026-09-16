Arabia Saudită acuză houthi că au trimis o dronă spre Mecca, locul sfânt al islamului . Rebelii neagă: „O minciună răsuflată”

Arabia Saudită acuză rebelii houthi din Yemen că au lansat o dronă spre Mecca, unul dintre cele mai importante locuri sfinte ale islamului, într-o nouă escaladare a conflictului care cuprinde Orientul Mijlociu. Coaliția militară condusă de Riad susține că aparatul a fost interceptat și distrus la sud de oraș, înainte să pătrundă în spațiul aerian interzis al Meccăi.

Incidentul s-ar fi produs marți, 15 septembrie, potrivit comunicatului transmis miercuri de coaliția militară condusă de Arabia Saudită. Forțele saudite susțin că au detectat drona înainte ca aceasta să ajungă deasupra orașului Mecca și au distrus-o în timpul zborului, potrivit Al Jazeera.

„Marți, 15 septembrie 2026, Forțele regale saudite de apărare aeriană au reușit să intercepteze și să distrugă o dronă ostilă lansată de miliția teroristă houthi înainte ca aceasta să intre în spațiul aerian interzis al capitalei sfinte”, a transmis coaliția militară condusă de Arabia Saudită într-un comunicat.

Riadul atribuie fără echivoc aparatul rebelilor houthi din Yemen, mișcare susținută de Iran.

Generalul Turki Al-Maliki a acuzat gruparea și aliații acesteia că încearcă să amenințe inclusiv securitatea unuia dintre cele mai sensibile locuri religioase din lume.

El a denunțat „tentativele disperate ale miliției și ale aliaților săi de a perturba securitatea și stabilitatea și de a pune în pericol oaspeții Moscheii Sfinte, cetățenii și rezidenții”, a declarat generalul Turki Al-Maliki, purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită.

Houthi neagă că au vizat Mecca. Organizația Cooperării Islamice condamnă atacurile

Reacția rebelilor houthi a venit rapid și contrazice integral versiunea prezentată de Riad. Hazm al-Assad, unul dintre oficialii mișcării, susține că acuzația privind atacarea orașului sfânt este falsă și că Arabia Saudită a mai recurs la asemenea afirmații.

„Acuzațiile privind presupusa vizare a orașului Mecca sunt o minciună răsuflată, folosită deja în trecut, care nu mai păcălește pe nimeni”, a declarat Hazm al-Assad, oficial al mișcării houthi, într-un mesaj publicat pe X.

Organizația Cooperării Islamice (OCI) s-a poziționat însă de partea Arabiei Saudite și a condamnat ceea ce a descris drept atacuri ale houthi asupra Mecca și regiunii Medina.

Organizația a denunțat „atacurile odioase comise de grupul houthi împotriva orașului Mecca și a regiunii Medina, precum și agresiunea continuă a acestuia împotriva regatului Arabiei Saudite”, a transmis Organizația Cooperării Islamice într-un comunicat.

Pentru OCI, eventuala vizare a acestor zone are o semnificație care depășește conflictul militar.

„Atacurile profanează caracterul sacru al locurilor sfinte și al moscheilor și rănesc sentimentele musulmanilor din întreaga lume”, a mai transmis organizația.

Mecca găzduiește Marea Moschee și Kaaba și reprezintă cel mai sfânt oraș al islamului, ceea ce conferă oricărui incident militar în apropierea sa o sensibilitate religioasă și politică excepțională.

Cu o zi înaintea anunțului privind interceptarea dronei, Arabia Saudită declanșase pentru scurt timp alerte aeriene în mai multe regiuni din sudul țării, în apropierea frontierei cu Yemenul. O asemenea alertă a fost emisă inclusiv pentru Mecca, în premieră de la declanșarea actualului conflict regional.

Houthi amenință cu represalii după 52 de lovituri aeriene atribuite Arabiei Saudite

Incidentul intervine într-un moment de escaladare accelerată a confruntărilor dintre Arabia Saudită și rebelii houthi.

Yemenul a fost atras în luna iulie în conflictul regional declanșat după ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului de la sfârșitul lunii februarie. La începutul lunii septembrie, rebelii houthi au lansat o ofensivă majoră și au preluat controlul asupra întregului litoral yemenit la Marea Roșie, inclusiv asupra zonei Strâmtorii Bab el-Mandeb.

Controlul acestei regiuni are o importanță strategică majoră. Bab el-Mandeb reprezintă poarta sudică a Mării Roșii și una dintre rutele esențiale pentru transportul maritim internațional.

În paralel, mișcarea houthi acuză Arabia Saudită de intensificarea atacurilor asupra Yemenului. Yahya Saree susține că forțele saudite au executat 52 de lovituri aeriene în numai 24 de ore asupra mai multor guvernorate yemenite. Potrivit acestuia, atacurile ar fi vizat „infrastructuri civile”, a afirmat Yahya Saree, purtătorul de cuvânt militar al mișcării houthi.

Saree a avertizat că aceste atacuri nu vor rămâne „fără răspuns”.