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Von der Leyen propune un mecanism de urgență pentru UE, Europa își pregătește propriul „Articol 4”, pe model NATO

Cristian Lisandru
Von der Leyen propune un mecanism de urgență pentru UE, Europa își pregătește propriul „Articol 4”, pe model NATO
Ursula von der Leyen / Foto - Mediafax
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Ursula von der Leyen propune crearea unui mecanism european de securitate inspirat de Articolul 4 al NATO. Astfel, un stat membru amenințat ar putea determina reunirea tuturor statelor Uniunii Europene pentru a coordona un răspuns adecvat. „Cred că este timpul pentru propriul Articol 4 al Europei – sau un Protocol de Urgență pentru Securitate”, consideră președinta Comisiei Europene.

Atunci când mecanismul ar fi activat de un stat membru, toate țările UE s-ar reuni pentru a coordona răspunsul european. Demersul ar fi necesar pentru a descuraja o eventulă escaladare și pentru a limita efectele incidentului.

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Mecanismul – potrivit Mediafax – ar urma să fie destinat în special incidentelor care nu ajung la nivelul unei agresiuni armate, dar amenință securitatea națională. Ar fi vorba despre atacuri cibernetice, sabotaj, incendieri sau incursiuni cu drone.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene / Foto – Mediafax

O nouă strategie europeană de securitate

Von der Leyen a anunțat, în același discurs, că Executivul european va prezenta o nouă strategie europeană de securitate. Ar intenționa să transforme în realitate și ideea unui Consiliu European de Securitate.

Articolul 4 al Tratatului NATO permite oricărui aliat să solicite consultări atunci când consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru este amenințată.

Acesta nu trebuie confundat cu Articolul 5 al NATO.

Articolul 5 se referă la apărarea colectivă în cazul unui atac armat. Articolul 4 este un mecanism de consultare între aliați.

Von der Leyen se referă, astfel, la un mecanism european de consultare și reacție coordonată, nu la o nouă clauză automată de apărare colectivă.

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