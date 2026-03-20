Anunțul închiderii Bisericii Sfântului Mormânt pe durata Săptămânii Patimilor a provocat panică. Mulți internauți au scris că profețiile biblice din Cartea Apocalipsei sunt pe care să se împlinească.

Construită în tîmpul împăratului roman Constantin, Biserica Sfântului Mormânt marchează locul Răstignirii, Înmormântării și Învierii Mântuitorului. Anual, mii de pelerini și turiști vizitează biserica în Săptămâna Patimilor, culminând cu slujba coborârii Sfintei Lumini.

Rămășițele rachetelor balistice iraniene interceptate și distruse sunt împrăștiate în Ierusalim, inclusiv lângă Biserica Sfântului Mormânt. Forțele IDF ar fi închis Biserica din cauza războiului. Știrea a fost dată inclusiv de publicația britanică Daily Mail.

Informația este FALSĂ. Biserica Sfântului Mormânt n-a fost închisă

Potrivit CANCAN, informația potrivit căreia Biserica Sfântul Mormânt ar fi fost închisă este falsă. Informația s-a viralizat rapid pe internet, fiind publicată și de către europarlamentara Diana Șoșoacă pe 18 martie 2026, pe Facebook, ceea ce a stârnit un val de reacții în mediul online.

Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele Ioan Meiu, a dezmințit public informația:

„Este regretabil că anumite persoane recurg la obținerea de rating pe seama suferinței și a credulității oamenilor simpli, răspândind informații neadevărate și alarmiste. Ar fi de folos ca oamenii să se roage mai mult pentru pace, cu atât mai mult în această perioadă a Postului Mare”, a scris părintele pe Facebook.

Președintele american Donald Trump a asigurat că războiul cu Iranul se va încheia „curând” și că situația este sub control.

Pelerinajele de la Ierusalim ar putea fi anulate, dar există SOLUȚII

Ceremonia de Paște ar putea fi compromisă din cauza atacurilor balistice iraniene repetate. Pelerinajele tradiționale de la Ierusalim, care atrăgeau mii de credincioși ortodocși anual ar putea fi anulate. Din 2009, Lumina Sfântă, aprinsă la Ierusalim, era transportată în România cu avionul, la bordul căruia se afla o delegație oficială a Patriarhiei Române.

Întrebat dacă Sfânta Lumină ar putea fi transportată pe cale terestră, Adrian Agachi, purtător de cuvânt Patriarhia Română, a declarat:

„Ne rugăm și sperăm ca situația din Orientul Mijlociu să se detensioneze cât mai curând. Ne rugăm și sperăm ca situația să se calmeze cât mai repede. Vom continua să urmărim îndeaproape evenimentele și suntem încrezători că, deși provizoriu, vor exista soluții pentru aducerea Luminii în România, poate chiar prin zboruri speciale sau militare”, a spus Agachi pentru Știrile PRO TV.

„Chiar și în aceste vremuri dificile, vor exista modalități logistice pentru ca Lumina să ajungă în toate colțurile lumii creștine„, a afirmat Arhimandrit Simeon Pintea, lector universitar UBB Cluj.

„Cu siguranță că Patriarhia Ierusalimului se va îngriji ca Lumina Sfântă să fie trimisă într-o zonă de unde avionale vor putea apoi să se răspândească în întreaga lume creștină. Se va implica poate și Ministerul de Externe și, cu siguranță, vor fi zboruri speciale și chiar zboruri militare.”, a adăugat acesta.

Autorul recomandă: Pelerinajul Patimilor lui Hristos: De la Grădina Ghetsimani la Biserica Sfântului Mormânt