Venezuela critică INCURSIUNEA avioanelor de luptă americane în spațiul aerian al țării: Această provocare amenință direct suveranitatea statului

Venezuela a condamnat incursiunea unor avioane de luptă americane în spațiul său aerian, într-un moment în care tensiunile dintre Washington și Caracas sunt la cel mai înalt nivel din istorie.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a declarat război cartelurilor de droguri. Liderul de la Casa Albă l-a acuzat în repetate rânduri pe omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, de faptul că guvernul său se află în fruntea celei mai mari organizaţii de narcotraficanți din Statele Unite, informează Deutsche Welle.

„Încălcarea spațiului aerian s-a produs la 75 de kilometri de coastele noastre. Incursiunea avioanelor de luptă americane s-a produs în mod deliberat. Această acțiune constituie o provocare și amenință suveranitatea noastră naţională. Totodată, contravine normelor dreptului internaţional şi Convenţiei de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională”, indică guvernul de la Caracas.

Oficialii venezueleni au solictat Washingtonului să înceteze imediat acțiunile belicoase la adresa țării sud-americane.

„Sistemul de apărare aeriană al Venezuelei a detectat cinci avioane de vânătoare americane. Statele Unite ne amenință în mod direct securitatea națională”, a declarat ministrul Apărării Vladimir Padrino Lope.

Replica din partea SUA nu a întârziat să apară.

„Aşa cum s-a afirmat de nenumărate ori, am acţionat conform dreptului conflictelor armate pentru a ne proteja ţara de cei care încearcă să aducă otravă mortală pe coastele noastre”, transmite o purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

Autorităţile venezuelene califică acuzaţiile referitoare la traficul de droguri drept un pretext pentru înlăturarea preşedintelui Maduro de la putere şi pentru a pune mâna pe vastele resurse petroliere ale ţării.

